Cómo asistir a las misas del papa León XIV en Argentina: dónde verlo

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre y encabezará tres misas multitudinarias: en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de otros eventos. Si bien la mayor parte de las actividades son abiertas, algunas requieren incripción previa.

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Cuándo y dónde serán las misas del papa León XIV

Según el cronograma difundido por la Santa Sede, las tres misas se realizarán:

Lunes 9 de noviembre, 11.30: misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo (avenida del Libertador y Sarmiento), Ciudad de Buenos Aires. Será el acto central de la visita y se eligió un espacio abierto en lugar de un estadio para que asista la mayor cantidad de gente posible.

misa en el (avenida del Libertador y Sarmiento), Ciudad de Buenos Aires. Será el acto central de la visita y se eligió un espacio abierto en lugar de un estadio para que asista la mayor cantidad de gente posible. Martes 10 de noviembre, 10.00: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del predio de FAdeA, en Córdoba. Se estima una convocatoria de entre 750.000 y un millón de personas.

misa en la explanada de la Se estima una convocatoria de entre 750.000 y un millón de personas. Miércoles 11 de noviembre, 10.00: misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que será la última gran actividad pública del Papa en el país.

Antes de las misas, se espera que el Papa salude a los fieles desde el papamóvil, por lo que los sectores de acceso serán buenos puntos para verlo pasar. En la misa de Palermo se anticipó la instalación de pantallas gigantes y sonido en la vía pública. Por la cantidad de gente prevista, conviene llegar con anticipación y organizar el regreso.

El papa León XIV también paseará con las calles en el papa móvil

Además, el martes 10 por la noche, el Pontífice encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, y la visita incluye otras paradas, como el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y el penal de Devoto.

Cómo inscribirse para ver al Papa: qué es gratuito y qué requiere acreditación

Según la organización, para las misas de Buenos Aires, Córdoba y Luján la inscripción es gratuita y recomendada, pero no obligatoria. De todas formas, el ingreso será libre y no se pedirá código QR. Anotarse permite recibir información sobre las puertas de acceso, aunque no asegura un lugar reservado.

Sí es obligatorio inscribirse y esperar la aprobación para la vigilia con jóvenes del martes 10 (para personas de 15 a 35 años) y para el encuentro con el clero en la Catedral de Córdoba. Completar el formulario no garantiza la participación. También requieren aprobación los sectores reservados para el clero y los lugares especiales para personas con discapacidad, donde hay que adjuntar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El trámite se hace en el sitio oficial El Papa en Argentina, el plazo de inscripción es el miércoles 28 de octubre y es muy simple:

Ingresar al sitio elpapaenargentina.com.ar

Elegir el evento en la agenda

Copletar el formulario.

En los encuentros con aprobación, la acreditación llega por correo electrónico.

¿Cuándo es feriado por la visita del papa León XVI?

El Gobierno nacional dispuso tres feriados para facilitar la circulación y la asistencia de los fieles a las actividades del Papa: