El Papa León XIV confirmó su visita a la Argentina: "Me llena de alegría"

El papa León XIV confirmó este lunes su viaje a la Argentina mediante un mensaje en su cuenta personal de X (ex Twitter). Hace dos semanas, el Papa fue sometido a una operación para la extirpación total de un adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno en el pulmón. Luego de dos días hospitalizados, el sumo pontífice canceló un viaje en helicóptero, pero se mostró en la Plaza San Pedro. La visita a Latinoamérica estaba en duda por la exigencia física, pero este lunes se terminó el misterio.

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"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú", escribió.

Cronograma oficial de actividades y recorrido en el país

De no haber cambios en la agenda, el sumo pontífice arribará al país el domingo 8 de noviembre a las 16:30 en un vuelo procedente de Florida, Uruguay, que aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery. Su agenda oficial se iniciará con un homenaje en el Monumento al General San Martín en la Plaza San Martín, seguido por una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y una recepción con diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Centro Cultural Kirchner (Ahora Palacio Libertad) a las 18:30.

El lunes 9 de noviembre, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y presidirá una misa multitudinaria a las 11:30 frente al Monumento a los Españoles en Palermo. Durante esa misma jornada, mantendrá un encuentro con el sector laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA), una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín, vísperas en la Catedral Metropolitana y una cena con obispos en el Arzobispado.

La visita continuará el martes 10 de noviembre con el traslado del papa a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y recorrer la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de retornar a Buenos Aires para presidir una vigilia juvenil a las 20:15.

En su último día de permanencia, el miércoles 11 de noviembre, el Santo Padre visitará el Complejo Penitenciario Federal y oficiará una ceremonia religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, para concluir su estadía a las 14:00 con su partida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima.