La pobreza es el tema que la sociedad argentina espera que el papa León XIV priorice en su visita al país, incluso por encima de las cuestiones internas de la Iglesia católica. Así lo reveló una encuesta del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que registró un dato significativo entre los jóvenes: casi la mitad considera que el pontífice debería poner el foco en la situación social.

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Para el sondeo, el Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina encuestó a 801 argentinos mayores de 16 años en septiembre de este año. El margen de error informado fue de +-3,5% y el nivel de confianza, del 95%.

El relevamiento mostró que el 43,2% de los argentinos espera que León XIV dedique especial atención a la pobreza, una preocupación que alcanza al 49,2% de las personas de entre 16 y 29 años. Así, los jóvenes encabezan las respuestas que reclaman una mayor centralidad de la agenda social en el pontificado, pese a ser el grupo etario que menos importancia le atribuye a una eventual visita papal.

La encuesta del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, que forma parte del Observatorio de las Creencias en Argentina (OCreAR) de la UBA, consultó cuáles son los temas que debería priorizar León XIV y la pobreza encabezó ampliamente las respuestas, con el 43,2%. En segundo lugar apareció la paz internacional, con el 20,6%.

Más atrás quedaron la transparencia de la Iglesia, con el 9,7%; las migraciones, con el 6,9%; y el medio ambiente, con el 5,1%. Las cuestiones doctrinales y de la vida interna de la institución registraron porcentajes menores: la doctrina reunió el 4,6% y los abusos sexuales, el 4,2%. La familia obtuvo el 2,9%, mientras que la inteligencia artificial alcanzó el 1,7% y el diálogo interreligioso, el 1%.

Los jóvenes, los que más reclaman que León XIV hable de pobreza

Uno de los datos más destacados del estudio aparece al observar las respuestas según la edad. Entre los jóvenes de 16 a 29 años, el 49,2% señaló que la pobreza debería ser una de las prioridades de León XIV. El porcentaje supera al registrado en el conjunto de la población, donde la opción reunió el 43,2%.

La tendencia también se observa entre quienes tienen menor nivel educativo, segmento en el que la pobreza alcanzó el 45%, y entre los residentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde llegó al 50,9%. "Los resultados de este relevamiento muestran que las expectativas sobre León XIV se concentran en su capacidad de intervenir frente a los grandes desafíos sociales y globales. Más que las cuestiones doctrinales o internas de la Iglesia, la pobreza y la paz aparecen como las demandas centrales de la sociedad argentina hacia el nuevo pontificado”, sostuvo Marcos Carbonelli, director del Observatorio de las Creencias en Argentina.