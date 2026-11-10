Qué series ver en Netflix en noviembre 2026: el TOP 10 de las más vistas

El consumo de producciones televisivas continúa transformando el panorama del entretenimiento en la pantalla chica y en el streaming. Las listas de popularidad reflejan un amplio abanico de preferencias que van desde intrincadas tramas de crimen y suspenso psicológico hasta documentales de investigación periodística. Con regresos muy esperados por la audiencia y ambiciosas propuestas originales, el formato episódico consolida su dominio en Netflix. A continuación, repasamos las producciones de mayor impacto que lideran las tendencias en esa plataforma.

Top 10 de las series más vistas en Netflix. (Crédito de imagen: Netflix)

Lupin (temporada 4): la serie francesa, protagonizada por Omar Sy regresa para expandir el universo del escurridizo ladrón Assane Diop, quien enfrenta nuevos desafíos y peligros con su inconfundible elegancia y astucia.

El intercambio: miniserie sueca de misterio dirigida por Kasper Barfoed y estelarizada por Fares Fares y Frida Gustavsson, en la que un pacto vacacional entre dos matrimonios deriva en una retorcida red de traiciones y crímenes.

Lupin (temporada 3): tercera entrega de la producción creada por George Kay, en la cual el carismático personaje de Omar Sy debe lidiar con la clandestinidad mientras intenta proteger a su familia de las secuelas de sus actos.

Grande de España: comedia ácida dirigida por Álvaro Fernández Armero y Juan Cavestany, con las actuaciones de Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez. Sátira centrada en dos expertos farsantes que intentan embaucar a la alta sociedad.

El don de engañar: producción romántica inspirada en la popular obra de Elísabet Benavent, protagonizada por un elenco juvenil que explora la búsqueda de identidad, el crecimiento personal y las trampas de la seducción. MÁS INFO Netflix Estrenos de Netflix en noviembre 2026: las series y películas que llegan

El de Matthew Perry: la reveladora docuserie que reconstruye la trayectoria personal, el impacto mediático y la trágica partida del actor de Friends, incluyendo testimonios inéditos de sus seres más allegados.

Nadie quiere esto (temporada 3): nueva etapa de la aclamada comedia dramática, liderada por Kristen Bell y Adam Brody, que profundiza con humor y vulnerabilidad en los choques culturales y compromisos de las parejas modernas.

La caída de El Mayo: serie documental producida por Muck Media que desglosa a través de tres minuciosos capítulos los eventos, investigaciones y repercusiones geopolíticas que rodearon la captura del capo Ismael Zambada.

Bajo la superficie: miniserie canadiense de terror y suspenso creada por Jesse McKeown, con un reparto integrado por Josh Hartnett, Mackenzie Davis y Charlie Heaton, sobre una misteriosa amenaza marina en un pueblo costero.