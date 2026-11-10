Qué películas ver en Netflix en noviembre 2026: el TOP 10 de las más vistas

El universo del streaming está permanentemente en movimiento, y Netflix renueva su catálogo de favoritos atrayendo a millones de espectadores ávidos de nuevas historias. Con una oferta que transita desde la adrenalina pura del thriller internacional hasta conmovedores dramas de supervivencia y comedias entrañables, las preferencias del público global reflejan una diversidad temática fascinante. A continuación, exploraremos los títulos más reproducidos del momento, que dominan el ranking.

Top 10 de lo más visto en Netflix en la última semana. (Crédito de foto: Netflix)

Colisión: thriller español dirigido por David Victori y protagonizado por Laia Costa, Karra Elejalde y Luis Zahera, donde el atraco a una sucursal bancaria deriva en un fatal accidente de tráfico que destapa oscuras traiciones.

Contra el huracán: drama de supervivencia mexicano a cargo del director Jorge Michel Grau, liderado por Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer. Sigue la lucha de dos hermanos en altamar durante el embate del devastador fenómeno en Acapulco.

Justicia personal: intenso largometraje de suspenso encabezado por Rosamund Pike y Shiloh Fernandez, centrado en la implacable búsqueda de rectitud moral de una mujer dispuesta a exponer la corrupción tras sufrir un trauma devastador.

Lo dejamos acá: comedia y drama, a la vez, que retrata cómo un psicólogo se adentra en la vida de un paciente escritor, que sufre problemas de alcohol. Una historia que indaga en los límites profesionales de una terapia. Protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti.

Esto es un simulacro: dinámica propuesta juvenil producida en México y protagonizada por Iñaki Godoy y Juan Pablo Medina, donde un supuesto ensayo de seguridad escolar escala de forma caótica hasta convertirse en un verdadero delirio colectivo. MÁS INFO Netflix Grande de España, la miniserie de comedia dramática que llegó al Top 10 de Netflix

Nosotros pero un poco mejor: comedia dramática italiana, dirigida por Daniele Luchetti y protagonizada por Elio Germano y Maria Chiara Giannetta. La película examina cómo pequeños cambios de actitud pueden revitalizar relaciones al borde de la rutina.

Animales: thriller político y de suspenso, dirigido y protagonizado por Ben Affleck, junto a Kerry Washington, Gillian Anderson y Steven Yeun. La trama sigue a un candidato a la alcaldía de Los Ángeles cuyo hijo es secuestrado en plena campaña.

Destino final: lazos de sangre: entrega de la conocida saga de terror dirigida por Zach Lipovsky y Adam Stein, con un reparto encabezado por Kaitlyn Santa Juana y Tony Todd, donde la muerte regresa implacable tras una premonición.

Pequeños invasores: aventura familiar de ciencia ficción dirigida por John Schultz y protagonizada por Ashley Tisdale y Carter Jenkins, centrada en un grupo de niños que debe defender su hogar frente a una caótica amenaza extraterrestre.