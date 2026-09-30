Las 8 nuevas series y películas que estrena Netflix en octubre 2026 que prometen ser un éxito para ver

Con la llegada de octubre, el terreno del streaming acelera el ritmo de sus lanzamientos principales de cara al tramo final del año. En esta oportunidad, Netflix redobla la apuesta renovando su pantalla con una selección que promete mantener a la audiencia atento al televisor, combinando desde producciones de suspenso psicológico y comedias satíricas, hasta profundos documentales biográficos y el esperado arribo de joyas del cine internacional. Para ayudarte a organizar la maratón de las próximas semanas, analizamos en detalle ocho novedades indispensables que desembarcan en la plataforma durante este mes.

La sustancia (1 de octubre): aclamada por la crítica internacional, la impactante obra de body horror protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley llega al catálogo. La trama sigue a una celebridad en declive que consume una droga clandestina para generar una versión más joven de sí misma, desatando una brutal espiral sobre la obsesión estética.

El círculo (7 de octubre): basada en la novela Los corruptores de Jorge Zepeda Patterson, esta serie mexicana reúne a Osvaldo Benavides, Michel Brown y Zuria Vega. Sigue a cuatro amigos de la infancia salpicados por la investigación del crimen de una famosa actriz, arrastrándolos a una densa red de corrupción política y dilemas morales.

Animales (9 de octubre): dirigido por Ben Affleck, este intenso thriller explora los límites morales de la desesperación. Muestra a un candidato a alcalde y su esposa cuando su hijo es secuestrado, empujándolos a tomar decisiones extremas para reunir el dinero del rescate sin destruir por completo sus vidas.

La trampa (13 de octubre): serie de suspenso psicológico centrada en Lisa Konrad, una escritora recluida en su hogar desde el homicidio de su hermana diez años atrás. Convencida de haber localizado al asesino, pone en marcha un peligroso plan donde se convierte en cebo para atraparlo y sacar la verdad a la luz. MÁS INFO Netflix De qué trata Un Hijo Propio, el documental que arrasa en Netflix

Lo dejamos acá (16 de octubre): esta comedia dramática, hecha en Argentina, sigue de cerca a un psicoanalista pragmático que entra en crisis tras perder la fe en su profesión. Con mirada irónica, la historia explora el desmoronamiento personal y la búsqueda de sentido ante los dilemas cotidianos de sus pacientes.

Grande de España (23 de octubre): comedia satírica de seis episodios creada por Álvaro Fernández-Armero y Juan Cavestany. Con Antonio de la Torre y Alexandra Jiménez, retrata los disparatados choques de intereses entre un marqués arruinado y una empresaria dispuesta a comprar su palacete aristocrático.

El de Matthew Perry (27 de octubre): docuserie de tres episodios centrada en la figura del querido actor de Friends. Apoyándose en testimonios de su entorno y archivos inéditos, repasa sus triunfos profesionales, sus batallas con la adicción y el impacto de su prematura partida.