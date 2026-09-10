Dónde ver "El Método Scaloni", la serie documental del histórico DT de la Selección Argentina

El estreno de la producción audiovisual El Método Scaloni ha causado una gran sensación de expectativa entre los fanáticos del fútbol y de la selección argentina. Dirigida por el realizador Diego Peskins, esta obra se consolida como un estreno destacado, que ofrece una mirada íntima sobre el proceso que llevó al director técnico santafesino a la cima del deporte mundial.

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Se trata de una serie documental de tres episodios de aproximadamente 30 minutos de duración cada uno, enmarcada dentro del género del documental deportivo. La propuesta analiza en detalle cómo Lionel Scaloni construyó una identidad de grupo sólida, basada en el compromiso, la resiliencia y el trabajo en equipo, transformando la incertidumbre inicial en un ciclo histórico que coronó al país en el Mundial de Qatar 2022.

La trama de "El Método Scaloni" y dónde puede verse

El eje argumental de la serie profundiza en la trayectoria del entrenador al frente de la albiceleste, abordando tanto los aciertos como las decisiones complejas tomadas antes y después de la consagración en territorio catarí. A lo largo de los capítulos, el hilo conductor se apoya en el lema del propio Scaloni: “Si estamos bien, somos capaces”.

Esta premisa sintetiza la filosofía de trabajo que sirvió de sostén para superar momentos frustrantes y consolidar la mística del equipo. Entre los pasajes más emotivos se destaca la reconstrucción de la charla técnica previa a la gran final contra Francia, donde la emoción del DT conmovió a los jugadores. Para disfrutar de este título, El Método Scaloni se encuentra disponible en la grilla on demand de Flow. Los usuarios pueden acceder directamente a la plataforma con sus datos para verla sin costo extra.

"El Método Scaloni". (Crédito de foto: Flow)

¿Quiénes fueron entrevistados para el documental?

Para reconstruir este histórico camino de liderazgo, la producción reunió a prestigiosas e influyentes figuras del ambiente futbolístico. El testimonio central pertenece al propio Lionel Scaloni, quien repasa con enorme lucidez cada etapa de su experiencia. Junto a él participan todos los miembros de su cuerpo técnico y referentes clave del plantel profesional, entre los que destacan Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández.

A través de sus reflexiones, los campeones aportan anécdotas inéditas sobre la intimidad del vestuario y la relación con el estratega. La obra enriquece su enfoque sumando las palabras de reconocidos entrenadores de la “vieja escuela” como Diego “Cholo” Simeone y José Pékerman, quienes ofrecen un valioso análisis táctico y humano sobre la consolidación del DT en la selección nacional argentina.