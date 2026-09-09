La preparación de la Selección Argentina para sus próximos compromisos internacionales sumó novedades inesperadas respecto a los posibles contrincantes. Durante la emisión del programa Fútbol 12 en la pantalla de ESPN, el periodista y panelista Esteban Edul dio a conocer los nombres que se perfilan para disputar los próximos partidos preparatorios del combinado nacional en la nueva era post Lionel Messi.

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De acuerdo con la información tratada al aire y los datos de gestión del combinado albiceleste, entre las opciones que se barajan para la ventana de encuentros amistosos aparecen combinados africanos de escaso rodaje en la alta competencia, como Benín y Burkina Faso, además de la alternativa de Bolivia.

Edul explicó el procedimiento reglamentario que debe atravesar cualquier cruce de selecciones antes de confirmarse oficialmente. El periodista detalló que primero se debe alcanzar un acuerdo formal con el seleccionado adversario y luego notificar a las autoridades internacionales de la casa madre del fútbol.

"Arreglás con el rival y notificás a FIFA, y FIFA tiene que aprobar si eso es un amistoso clase A, por ejemplo, para que eso en el ranking tenga valor, para que los jugadores sancionados cumplan fechas, por caso Paredes. Eso necesita un período de estudio", remarcó Edul sobre los pasos administrativos necesarios para validar el cotejo del equipo que comanda Lionel Scaloni.

Al profundizar sobre las alternativas analizadas para la fecha internacional, el panelista expuso: "A esta hora, los rivales con los que se acordó jugar serían, en potencial: Benín". En la mesa recordaron que se trata de un seleccionado africano limítrofe con Nigeria que jamás disputó una Copa del Mundo, al tiempo que mencionaron como antecedente que el representativo femenino sub-20 argentino enfrentó y goleó 8 a 0 a dicho país. Asimismo, indicaron que Burkina Faso podría constituirse como el otro adversario para la serie.

Las razones organizativas y el cambio de empresa

La elección de estos contrincantes generó análisis en el piso de ESPN, donde se evaluaron las complicaciones de logística y calendario que condicionan el armado de la agenda albiceleste. Según se precisó en el programa, cerrar compromisos de mayor exigencia deportiva demanda una anticipación considerable que no se ejecutó en los tiempos requeridos.

"Los amistosos se negocian muchos meses antes, sobre todo si querés jugar contra rivales importantes porque los calendarios [aprietan], y Argentina no lo organiza antes", señalaron durante la emisión al describir los motivos por los cuales no se consiguieron adversarios de primera línea internacional.

"Para conseguir rivales les tenés que pagar mucha plata si vos conseguís rivales buenos", explicaron en el piso al contrastar la situación con otras giras donde los ingresos estaban garantizados. Por el contrario, al acordar con elencos como Benín o Burkina Faso, a los que se les abona una suma reducida por su presentación, la recaudación queda casi en su totalidad para la organización argentina: "Si vos traés a Benín, posiblemente de todo lo que se recaude te quedás con el 99,9%", concluyeron.