Impacto en la Selección Argentina por lo que dijo Lionel Scaloni de su continuidad: "Cansado"

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina continúa siendo una incógnita, a pesar de los esfuerzos de la Asociación del Fútbol Argentino por mantenerlo en el cargo. Según informó la periodista Verónica Brunati, el entrenador de la 'Albiceleste' le comunicó a Claudio Tapia, presidente de la institución, que está evaluando no seguir al mando del equipo después de diciembre, fecha en la que finaliza su actual contrato. "Estoy muy cansado", le habría dicho al 'Chiqui'.

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Tras la caída ante España en la final del Mundial 2026, el oriundo de Pujato protagonizó una conferencia cargada de emoción en la que, entre lágrimas, dejó abierta la posibilidad de no continuar en 2027 como técnico del combinado nacional. "Tengo una idea de lo que quiero hacer. Voy a cumplir mi contrato y después analizaré la situación. Siento que necesito pensar, porque no sé si voy a ser capaz de construir algo tan grande como lo que logramos", explicó en aquel entonces.

El respaldo de Tapia a Scaloni como DT: "Plan A, plan B y plan C"

Semanas atrás, despueś de que finalice el Mundial 2026, Tapia había ratificado su respaldo a Lionel Scaloni y había asegurado que su continuidad al frente de la Selección Argentina es una prioridad de la Asociación del Fútbol Argentino. En una entrevista con TyC Sports, el presidente de la entidad dejó en claro que no contempla otro escenario que no sea la permanencia del entrenador. "Mi plan A, mi plan B y mi plan C es Scaloni", sostuvo.

Al ser consultado por el futuro del DT, Tapia insistió en que el deseo de la AFA es que continúe en el cargo, aunque aclaró que la decisión dependerá de él. "Sin dudas que todos queremos que siga. Hablamos, él también lo manifestó. Es ponernos de acuerdo y darnos la mano. Soy agradecido y hay que dejarlo que tome la mejor decisión, la que crea correcta. Hay que respetarlo. No lo puedo tener encadenado si no siente las ganas necesarias. Por todo lo que nos dio, también hay que aceptarlo", expresó el 'Chiqui'.

Los amistosos de septiembre y octubre, los próximos compromisos de Scaloni mientras define su futuro

Mientras la AFA y el entrenador de la 'Albiceleste' continúan negociando su continuidad, los directivos también trabajan en definir la agenda para la próxima fecha FIFA, con tres posibles amistosos en el horizonte. El primero sería ante Bolivia, que tiene grandes posibilidades de enfrentarse a Argentina el 30 de septiembre. De concretarse, sería el primer partido del conjunto dirigido por Lionel Scaloni después de la final del Mundial.

El segundo compromiso sería ante Burkina Faso, en principio el 3 de octubre en Buenos Aires, según informaron distintos medios africanos. Por el momento, no fueron precisados ni el estadio que albergaría el encuentro ni el horario. De confirmarse, sería el tercer seleccionado africano que visite el país este año después de Mauritania y Zambia, que jugaron ante el cuadro nacional en La Bombonera en la previa del Mundial.

Mientras define su futuro, Scaloni ya piensa en los próximos amistosos de la Selección Argentina.

A la espera de que la AFA oficialice los encuentros, también se negocia un tercer amistoso: el seleccionado que podría completar la agenda es Benín, actualmente ubicado en el puesto 93 del ranking FIFA. En cuanto a las posibles sedes, se manejan el Monumental, el Mario Alberto Kempes de Córdoba y algún estadio en Rosario.