Impacto en la Selección Argentina: Scaloni eligió al Cuti Romero como nuevo capitán tras el retiro de Messi

La Selección Argentina ya tiene un nuevo capitán de cara al nuevo ciclo que enfrentará tras el retiro de Lionel Messi, quien a los 39 años y tras disputar el Mundial 2026 anunció que ya no seguirá vistiendo la camiseta de la 'Albiceleste'. Según informó Gastón Edul en TyC Sports, el entrenador Lionel Scaloni eligió a Cristian Romero como el sucesor para utilizar la cinta que el astro argentino dejó vacante.

{{{htmlAmp}}}

"La confirmación se dio antes del Mundial. El capitán después de Messi y (Nicolás) Otamendi iba a ser el 'Cuti' Romero", sentenció el periodista al contar acerca de cómo se produjo la elección. "No fue una decisión de ahora, viene de hace meses", ratificó.

Oficial: el "'Cuti" Romero reemplazará a Messi como capitán en Argentina

Romero llegó a la Selección Argentina en 2021 y rápidamente se ganó un lugar importante dentro del equipo de Scaloni. Desde entonces, su presencia en los partidos más importantes y su continuidad en las convocatorias lo fueron consolidando como una de las piezas fundamentales del seleccionado. Ahora, además de su habitual tarea defensiva, asumirá una responsabilidad vinculada al liderazgo del plantel.

A lo largo de su recorrido con la 'Albiceleste', el defensor acumuló antecedentes que respaldan ese nuevo papel. En el Mundial de Qatar 2022 fue titular y fue parte del equipo que consiguió la tercera estrella en la historia de Argentina. Dos años después, también tuvo una participación importante en la conquista de la Copa América 2024, otro de los títulos obtenidos durante el ciclo de Scaloni.

A sus 28 años, Romero deberá asumir una función diferente dentro del seleccionado, especialmente ante el cierre de una etapa marcada por la presencia de algunos de los principales referentes. La Selección Argentina ya no contará con Lionel Messi ni Nicolás Otamendi como líderes del grupo, por lo que el zaguero, junto con otros referentes como Emiliano Martínez o Leandro Paredes, tendrá que convertirse en una de las referencias de un plantel que afrontará una nueva etapa.

Cuándo debutará Cristian Romero como capitán de la Selección Argentina

Si bien aún no hay fecha confirmada para el estreno del 'Cuti' como capitán, esto puede ocurrir en la próxima fecha FIFA cuando el combinado nacional juegue duelos amistosos. La Asociación del Fútbol Argentino aún debe informar los posibles rivales en la ventana que tendrá lugar entre septiembre y octubre; de momento, solamente se hizo público que los duelos se jugarán en el país.

El Mundial 2026 de Cristian Romero, uno de los puntos más altos en su paso por la selección

El defensor central, quien recientemente se incorporó al Atlético de Madrid proveniente del Tottenham de Inglaterra, fue una de las grandes figuras en el Mundial 2026 con la Selección Argentina. El surgido en Belgrano de Córdoba fue titular en siete de los ocho partidos del certamen (solamente rotó frente a Jordania en la última fecha de fase de grupos) y anotó un gol clave en octavos de final frente a Egipto para comenzar la histórica remontada.

Los números de Cristian 'Cuti' Romero en la Selección Argentina