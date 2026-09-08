Por qué Lionel Scaloni no está nominado como mejor DT del mundo en el Balón de Oro 2026

Al igual que en 2025, Lionel Scaloni no figura entre los cinco candidatos al premio al mejor entrenador del año en el Balón de Oro 2026. La ausencia del técnico de la Selección Argentina en la nómina, que fue publicada por la revista France Football este martes, se produce a pesar de que condujo al combinado albiceleste hasta la final del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

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La decisión se produce pese al exitoso recorrido del oriundo de Pujato: durante su ciclo, el conjunto nacional conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Sin embargo, el criterio de esta edición del premio está enfocado en el rendimiento durante la temporada 2025-2026 y en los principales logros obtenidos durante ese período; en la competición que tuvo lugar en Norteamérica, si bien llegó a disputar los ocho partidos, el equipo no mostró el buen rendimiento colectivo que lo caracterizó en otros años.

Scaloni ya había recibido un reconocimiento de alcance mundial al ser elegido The Best al entrenador de fútbol masculino tras conducir a Argentina al título en el Mundial de Qatar 2022. El premio fue entregado en la ceremonia de The Best FIFA Football Awards celebrada en París: allí, se impuso en la votación ante figuras de renombre mundial como Carlo Ancelotti y Pep Guardiola.

Quiénes son los nominados al premio Johan Cruyff

La lista de nominados al premio Johan Cruyff al mejor entrenador de 2026, correspondiente a los premios del Balón de Oro, quedó conformada por cinco técnicos: Vincent Kompany, Mikel Arteta, Luis Enrique, Unai Emery y Luis de la Fuente. Cuatro de ellos son españoles, mientras que Kompany es el único extranjero entre los candidatos. El ganador se conocerá el 26 de octubre en Londres.

Luis de la Fuente aparece como uno de los principales candidatos después de conducir a España a su segundo Mundial en la edición disputada en México, Estados Unidos y Canadá. También tuvo una temporada destacada Luis Enrique, quien llevó al Paris Saint-Germain a conquistar su segunda Champions League consecutiva; por su parte, Mikel Arteta logró ganar la Premier League con el Arsenal después de una sequía de 22 años, mientras que Unai Emery condujo al Aston Villa a consagrarse en la Europa League y cerrar una buena temporada en el ámbito local. Por último, el quinto nominado es Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, que obtuvo tres títulos en Alemania.

Sin Scaloni y con cuatro españoles: la lista de nominados al premio al mejor entrenador.

Lionel Messi, Lautaro Martínez y el "Dibu", los argentinos presentes en la gala del Balón de Oro

Lionel Messi vuelve a estar en carrera para ganar el Balón de Oro del 2026 y comparte la terna con Lautaro Martínez, entre sus compañeros de la Selección Argentina. También aparece Emiliano "Dibu" Martínez, aunque en su caso es en la categoría arqueros, que competirán por el Trofeo Lev Yashin.

Cuándo es la gala del Balón de Oro y quiénes votan para designar a los ganadores

La edición 70 de la gala que tendrá lugar en The London Palladium de Londres, Inglaterra, y estará organizado por France Football se desarrollará el próximo 26 de octubre. En cuanto al jurado que definirá los ganadores en todas las ternas habrá 100 periodistas para la categoría masculina y 50 para la femenina, que serán de los países que mejor estén posicionados en el ranking FIFA. Cada uno de ellos tendrá que armar su propio top 10 con un puntaje para cada futbolista y el que sume más se quedará con el galardón.