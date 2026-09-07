El debut de Lionel Scaloni en la Selección Argentina: qué fue de la vida de los jugadores que estuvieron en el primer partido del DT campeón del mundo

Lionel Scaloni comenzó el ciclo en la Selección Argentina con una formación llamativa que, actualmente, sorprende por la cantidad de futbolistas que fueron protagonistas de ese partido. Sin la presencia de referentes como Lionel Messi, el primer equipo que planteó el DT dejó bastantes nombres que llaman la atención y que, un par de años después, tuvieron algunos picos de buenos rendimientos y nada más.

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El primer partido de Lionel Scaloni fue el 7 de septiembre de 2018 ante Guatemala y, esa vez, el conjunto argetnino presentó una formación con varios futbolistas que después no tuvieron continuidad en la Selección pero hubo otros que si tuvieron mucho tiempo en la albiceleste. Incluso hubo un par que fueron parte de la Selección Argentina que se quedó con el título del mundo en el Mundial de Qatar 2022.

Los 11 titulares

Arquero: Gerónimo Rulli (23)

Defensores: Renzo Saravia (18), Germán Pezzella (6), Ramiro Funes Mori (13) y Nicolás Tagliafico (3)

Mediocampistas: Exequiel Palacios (29), Leandro Paredes (5) y Giovani Lo Celso (20)

Delanteros: Gonzalo Martínez (7), Giovanni Simeone (19) y Cristian Pavón (22)

El banco de suplentes reflejó el recambio de la nómina con alternativas como Romero, Bustos, Acuña, Icardi, Correa, Armani, Ascacíbar, Battaglia, Kannemann, Dybala, Cervi, Vázquez, Vargas, Franco y Di Plácido.

¿Qué fue de la vida de los once titulares?

Gerónimo Rulli, Germán Pezzella, Nicolás Tafliafico, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Franco Armani, Paulo Dybala, Marcos Acuña y Ángel Correa fueron parte del equipo. En este sentido, hubo otro como Giovani Lo Celso que fue parte de todo el proceso en la previa del Mundial de Qatar 2022 pero que no llegó a la Copa del Mundo.

Con respecto a los otros jugadores, Renzo Saravia actualmente está sin equipp, Ramiro Funes Mori está jugando algunos minutos en Estudiantes de La Plata, equipo en el que tiene algunos altibajos pero mantiene un buen nivel. Asimismo Gonzalo "Pity" Martínez juega en Tigres después de un gran paso por River y tras una salida al exterio, para finalizar Gio Simeone es titular en el Torino de Italia mientras que Kichan Pavón es parte de Gremio de Porto Alegre pero le cambiaron la forma de jugar y se transformó en lateral izquierdo.