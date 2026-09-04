El periodista Esteban Edul brindó precisiones sobre la agenda inmediata de la Selección Argentina dirigida por Lionel Scaloni tras el anuncio de Lionel Messi y su alejamiento del equipo campeón del mundo. Según se debatió al aire bajo la conducción de Mariano Closs, el próximo lunes se conocerán formalmente los compromisos amistosos del combinado nacional, aunque todavía restan resolverse aspectos organizativos centrales de la ventana internacional fijada por la FIFA.

{{{htmlAmp}}}

Durante el intercambio periodístico, se remarcó que el cuerpo técnico albiceleste ya trabaja en el armado preliminar de la convocatoria mientras aguarda las confirmaciones oficiales sobre los encuentros de preparación previstos en el país. Scaloni comenzó a perfilar los nombres del plantel sabiendo de antemano quiénes no formarán parte de la delegación para esta doble fecha.

Sedes tentativas y la búsqueda de rivales

De acuerdo con la información aportada por Edul en la pantalla de ESPN, los dos compromisos del combinado argentino tendrían lugar en el interior y en la Ciudad de Buenos Aires. "Yo estoy en condiciones de contarles que los partidos se van a jugar en Córdoba y en el Monumental", explicó el cronista al aire, y añadió que los cotejos se disputarían "en ese orden", aunque aclaró que la planificación se maneja en potencial hasta que se formalicen los contratos.

La principal dificultad en la organización radica en la falta de adversarios confirmados. El panel detalló que, a pesar de tener los escenarios prácticamente asignados, la AFA aún no cerró a los contrincantes para la fecha FIFA.

El nuevo líder

Más allá de las sedes y los rivales a confirmar, otro de los puntos salientes de la información radicó en la capitanía del equipo. En el piso se señaló que el defensor central Cristian "Cuti" Romero asumirá el rol de portar el brazalete de la Selección Argentina ante la ausencia de los referentes tradicionales del ciclo mundialista.

Durante la charla, los periodistas repasaron el esquema de liderazgos que se estableció tras la coronación en Qatar. Se recordó que la línea sucesoria habitual de la cinta incluía a Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi. Frente al retiro de Di María del conjunto nacional y la eventual ausencia de Messi y de Otamendi en la convocatoria, Romero quedó posicionado como la principal opción para llevar la capitanía, una responsabilidad que ya ejerció en encuentros de Eliminatorias sudamericanas.

Con la confirmación oficial pautada para el inicio de la semana entrante, el seleccionado nacional aguarda la ratificación definitiva de su calendario mientras el cuerpo técnico ajusta la lista de convocados para presentarse ante el público en Córdoba y en la cancha de River.