El Atlético de Madrid confirmó al Cuti Romero como refuerzo: las primeras declaraciones del defensor

Este sábado 15 de agosto, el Atlético de Madrid de España confirmó a Cristian "Cuti" Romero como nuevo refuerzo del club en este mercado de pases. El defensor campeón de todo con la Selección Argentina dejó el Tottenham de Inglaterra con una emotiva despedida y ya dejó unas palabras para los hinchas del equipo "Colchonero". De esta manera, además del DT, compartirá plantel con otros futbolistas de la "Albiceleste" como es el caso de Giuliano Simeone, Juan Musso y Julián Álvarez, aunque este último podría irse al Barcelona.

Volviendo al zaguero cordobés, le dijo adiós a los "Spurs" después de una temporada complicada en la Premier League. Antes de su desvinculación fue parte del elenco que peleó en descenso hasta la última fecha y finalmente se salvó de bajar de categoría, aunque el central no estuvo en cancha por lesión. Semanas más tarde con Mundial 2026 de por medio, Romero definió su futuro y se calzará la camiseta del club madridista.

Las primeras declaraciones del Cuti Romero como refuerzo del Atlético de Madrid

Estoy muy contento, muy feliz de llegar a este enorme club y sé que llego con la misma mentalidad de siempre. Tratar de dejar mí nombre escrito en la historia de este hermoso club y sé que la única manera es logrando algo así que nada, vengo con esa mentalidad y voy a dar todo para conseguirlo. Es un club que por mí forma de jugar encajamos a la perfección los dos y por muchos compañeros de la Selección que están aquí sé que es un club maravilloso.

El personal que tiene también me inspiró a venir acá, cuando jugué en contra en Champions, la gente, los hinchas que apoyan, un poco de todo me hizo que tome esta decisión para venir acá. Soy uno que se va a entregar al máximo, de eso no tengo dudas, después al final el fútbol puede salir bien o mal pero sé que voy a estar comprometido al 100% con este escudo, esta camiseta, sé la responsabilidad que lleva ser jugador del 'Aleti" así que voy a entregarme al máximo desde el primer día para ganarme la confianza de la gente, para devolver esa confianza que invirtieron en mi con millones de mensajes que me llegan y también se la inversión económica que hizo el club. Va a ser increíble, no veo la hora de vestir la camiseta, de ya jugar y sé que va a ser algo fantástico para mí porque hace tiempo que quiero estar acá y se dio.

Los números del Cuti Romero en su carrera

Clubes : Belgrano de Córdoba, Genoa y Atalanta de Italia, Tottenham de Inglaterra.

: Belgrano de Córdoba, Genoa y Atalanta de Italia, Tottenham de Inglaterra. Partidos jugados : 294 (+58 con la Selección Argentina).

: 294 (+58 con la Selección Argentina). Goles : 21 (+4).

: 21 (+4). Asistencias : 15 (+2).

: 15 (+2). Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022 con la Selección Argentina; UEFA Europa League con el Tottenham.

Cristian "Cuti" Romero es oficialmente nuevo jugador del Atlético de Madrid de España

Cuándo podrá debutar el Cuti Romero en el Atlético de Madrid

El defensor campeón de todo con la Selección Argentina ya está en condiciones de hacer su presentación oficial con el "Colchonero" y todo indica que será en la primera fecha de LaLiga de España. Dicho compromiso tendrá lugar el miércoles 19 de agosto a las 16 horas de nuestro país contra el Málaga en el Riyahd Air Metropolitano de Madrid. Por supuesto, la decisión final de incluirlo o no en el once inicial quedará en manos de Diego "Cholo" Simeone.