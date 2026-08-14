El Cholo Simeone "borró" a Julián Álvarez de un amistoso del Atlético de Madrid y el Barcelona va por otra figura

El futuro de Julián Álvarez continúa siendo una incógnita y el presente en el Atlético de Madrid no es para nada alentador a menos de una semana del comienzo de una nueva temporada en el fútbol de Europa. El "Colchonero" jugará un amistoso este viernes 14 de agosto en Francia ante el Olympique de Marsella y la "Araña" no será de la partida por decisión de Diego "Cholo" Simeone. Para colmo, el Barcelona ya tiene otros planes en caso de que el delantero de la Selección Argentina no llegue en este mercado de pases.

El futbolista de la "Albiceleste" que llegó hace poco después de disputar el Mundial 2026 junto a otros jugadores que jugaron el torneo no apareció entre los citados para este compromiso y los rumores de ruptura con el club crecieron rápidamente. Sus planes hasta hace pocas semanas eran una transferencia al "Blaugrana", pero el elenco madrileño no piensa venderlo y sus directivos lo dejaron en claro. En el medio, la inactividad en este encuentro sembró la polémica y no se sabe qué pasará con él.

Qué pasó con Julián Álvarez en el Atlético de Madrid y por qué el Cholo Simeone lo dejó afuera del amistoso

El entrenador no incluyó al campeón del mundo en la lista de convocados para enfrentar al equipo francés después de tan sólo cinco días de entrenamiento con el resto del plantel. A su vez, no es el único ausente, ya que tampoco están Juan Musso, Alex Baena y Marcos Llorente, quienes estuvieron en la final del pasado 19 de julio, además del noruego Alexander Sorloth que está lesionado. Por supuesto, el "Cholo" sí tendrá la oportunidad de sumarlo para el primer compromiso de LaLiga de España del próximo 19 de agosto contra el Málaga.

Mientras tanto, la dirigencia quiere que Julián Álvarez se quede y el Barcelona todavía no desistió de contratarlo en este mercado de pases pero nada está definido. Simeone tiene los mismos planes más allá de no incluirlo este viernes en su equipo, pero también pesará el deseo del jugador. El "Blaugrana", por su parte, ya prepara una oferta para un posible reemplazo en caso de que el nacido en Calchín finalmente no llegue en los próximos días.

Los convocados del Atlético de Madrid sin Julián Álvarez

El plan del Barcelona para ir por otro refuerzo en lugar de Julián Álvarez

En caso de que el "Blaugrana" no pueda cumplir el deseo de quedarse con el crack argentino, el plan de la dirigencia apunta a contratar a Luis Suárez, delantero colombiano que se desempeña en el Sporting de Lisboa de Portugal. Si bien no será fácil que el equipo luso se desprenda de él -según aseguró el periodista Fabrizio Romano- lo cierto es que forma parte de la lista de deseos de la dirigencia catalana. Claro que, sólo avanzarán por él en caso de que no se cierre el fichaje de la "Araña" con el que todavía siguen en negociaciones.

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid