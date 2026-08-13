El ciclo F90, de ESPN, fue otra vez escenario de un debate futbolero que combinó pasión, ironía y una dosis de escepticismo. El panelista Federico "El Negro" Bulos protagonizó un cruce al aire luego de asegurar que un juvenil recién conocido para el gran público está destinado a ser una de las futuras figuras de la Selección Argentina.

Con tono solemne, Bulos arrancó su intervención apelando a la historia futbolera del país: “Yo quiero decir que en este suelo glorioso, Argentina, tierra futbolera, de Kempes, Maradona, y por supuesto Leo Messi, que nos dio en Argentina, tanto tiempo de alegrías”.

Tras ese introducción, llegó la frase central de su planteo: “Argentina va a tener, va a tener en Tomás Aranda el futuro Messi de la selección”.

Consciente del impacto de sus palabras, el propio panelista se adelantó a las críticas que podía recibir. “Ustedes me van a tratar de loco hoy... Dentro de unos años me van a dar la razón”, afirmó con seguridad. Además, sumó un dato para reforzar su postura: aseguró que Aranda “estuvo a punto de quedar en la lista”.

Las dudas del panel

La afirmación no tardó en generar repercusiones entre sus compañeros de piso. Uno de ellos salió a matizar la comparación: “No, no dijo va a ser Messi. Él dijo el futuro, el nuevo Messi”.

Lejos de bajar el tono, Bulos redobló la apuesta con una pregunta retórica: “¿Por qué te creés que me paré? El futuro Messi de la selección argentina”.

A pesar de la insistencia del panelista, el resto de sus compañeros no se mostró convencido con el pronóstico. La predicción sobre el futuro de la Selección Argentina quedó planteada al aire, aunque por el momento sin respaldo del resto del piso.