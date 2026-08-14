Polémica en Inglaterra: el duro editorial de un periodista contra Enzo Fernández por su posible llegada al Manchester City

La inminente llegada de Enzo Fernández al Manchester City en este mercado de pases generó fuertes repercusiones en Inglaterra, donde algunos medios cuestionaron la posibilidad de que el mediocampista de la Selección Argentina deje Chelsea para sumarse al equipo dirigido por Enzo Maresca. Oliver Holt, reconocido y polémico columnista del Daily Mail, fue uno de los que apuntó contra el ex River Plate: publicó una dura crítica hacia él y se manifestó en contra de su eventual llegada a los 'Citizens'.

"Enzo Fernández es la cara del juego sucio y Enzo Maresca debería escaparse de él" fue el título que Holt eligió para su editorial. En ella, apuntó contra el comportamiento del futbolista tanto dentro como fuera del campo de juego, vinculó al argentino con distintas polémicas que protagonizó con la 'Albiceleste' y sostuvo que su incorporación representaría un cambio en la identidad que, según su mirada, el cuadro de Manchester construyó durante la etapa de Pep Guardiola como entrenador.

"El fichaje de Fernández, si llega a concretarse, representará un abrazo al lado oscuro del fútbol. Será una transferencia que significará el cinismo. Un movimiento que dirá que el City está cambiando la belleza por las artes oscuras del juego", escribió el periodista británico; si bien las negociaciones están avanzadas, los 'Blues' pretenden al menos 140 millones de euros por su ficha y ese es el gran obstáculo para su concreción.

Holt también calificó las actitudes de Fernández como "un comportamiento ordinario y sin cerebro" y recordó el episodio ocurrido durante la Copa América 2024, cuando el mediocampista quedó involucrado en la polémica por un cántico racista de integrantes de la Selección Argentina. A su vez, cuestionó sus reclamos y discusiones con los árbitros durante sus partidos en la Premier League.

Las críticas de Holt a Enzo Fernández por el Mundial 2026

La actuación de Fernández durante el Mundial 2026 también ocupó un lugar central en la columna del periodista, ya que Holt hizo referencia particularmente a los cruces de Argentina con Inglaterra y a la expulsión del mediocampista en la final del certamen. El columnista del Daily Mail calificó de "comportamiento matonesco y sin castigo" algunas de las acciones que, según su consideración, protagonizó el futbolista durante el encuentro ante Inglaterra. Además, sostuvo que aquellos episodios provocaron un "disgusto generalizado" en el Reino Unido.

Las declaraciones de Holt se produjeron mientras continúa la versión sobre el interés del Manchester City en Fernández, quien actualmente pertenece al Chelsea. Por el momento, el futuro del mediocampista argentino continúa vinculado a las negociaciones que puedan surgir durante el mercado de pases europeo.

Enzo Fernández al City: qué se sabe de la oferta y qué pasa con River

De acuerdo con la información brindada por The Athletic, el conjunto de Manchester entiende que se encuentra muy cerca de perder a Rodri, que pretende continuar con su carrera en el Barcelona, que acaba de ofrecer 40 millones de euros más variables para obtener su ficha. Es ahí donde el argentino aparece como una opción ideal para reforzar la mitad de la cancha de un equipo que perdió a Pep Guardiola.

Lo particular es que el Manchester City solo se moverá en caso de que el conjunto español esté dispuesto a ofrecer 80 millones de euros por su volante. Si eso sucede, los medios ingleses señalan que la búsqueda de Enzo Fernández se activará de manera inmediata porque comenzarán las charlas para sacarlos del Chelsea. Uno que estableció la cifra de 140 millones de euros para dejarlo ir. Otro detalle no menor es que al número menciona hay que sumarle el salario que el jugador percibirá por la cantidad de temporadas que vaya a firmar su contrato.

Tan grande es la operación que, en caso de que se concrete, hay un pequeño porcentaje que debe ir a manos de River. Lo cual aumenta aún más el valor de su salida del conjunto argentino, que se dio a mediados de la temporada 2022 después de que fue adquirido por el Benfica de Portugal por menos de 30 millones y que lo vendió en una cifra de 100 millones al conjunto inglés.