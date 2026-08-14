Cuti Romero confirmó su salida del Tottenham con un emotivo mensaje y ya prepara su llegada al Atlético de Madrid para afrontar un nuevo desafío.

Después de cinco años en Inglaterra, Cristian “Cuti” Romero confirmó su salida del Tottenham con una emotiva despedida para el club y sus hinchas. El defensor de la Selección Argentina ya superó la revisión médica y tiene todo encaminado para convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid, donde comenzará una nueva etapa de su carrera bajo las órdenes de Diego "Cholo" Simeone.

Luego de varias semanas de distintas versiones y una negociación frustrada con el Inter de Milán, "Cuti" Romero escribió un extenso mensaje en X para despedirse de la institución inglesa, club en el que consiguió convertirse en uno de los referentes del equipo desde su llegada en 2021.

Romero recordó especialmente todo lo que significó su estadía en Londres y destacó que el Tottenham terminó siendo mucho más que un club para él y su familia. “Hoy me despido de un lugar que fue mucho más que un club. Fue mi casa, mi desafío y el lugar donde mi familia y yo construimos una parte muy importante de nuestras vidas”, expresó el futbolista al comenzar su mensaje.

El surgido en Belgrano de Córdoba, que tendrá su primera experiencia en España, también se mostró orgulloso de todo lo conseguido durante su paso por los Spurs, en el que obtuvo la Europa League 2025, y reconoció que se marcha con recuerdos y aprendizajes que quedarán marcados en su carrera.

Uno de los puntos más emotivos de la despedida estuvo dedicado a los hinchas del Tottenham. Romero agradeció el cariño que recibió desde su llegada y destacó cada una de las muestras de afecto que tuvo durante sus cinco años en el club. “Gracias por quererme, respetarme y hacerme sentir como uno de ustedes desde el primer día”, escribió el exjugador de Atalanta y Genoa.

En su mensaje también mencionó los abrazos, las canciones, las banderas y los aplausos que recibió durante su estadía en Londres. Para Romero, esos gestos ocuparon un lugar especial dentro de su experiencia en el club con el que disputó 156 partidos y marcó 13 goles.

El campeón del mundo con la Selección Argentina también reconoció que no fue perfecto durante su recorrido, aunque remarcó que siempre defendió la camiseta con compromiso. “Defendí esta camiseta con orgullo y con todo mi corazón”, aseguró antes de cerrar esa parte de su despedida con un contundente agradecimiento a los simpatizantes.

La última parte del mensaje estuvo cargada de emoción. Romero dejó claro que su salida no significará cortar definitivamente el vínculo con la institución. “Me voy del club, pero una parte de mi corazón siempre permanecerá aquí. Una vez fui uno de ustedes. Hoy, me voy como uno de ustedes para siempre”, manifestó.

Del Tottenham al Atlético de Madrid

La despedida del Tottenham llega acompañada por el comienzo de un nuevo desafío para Cuti Romero. El defensor ya superó la revisión médica y tiene todo listo para convertirse en jugador del Atlético de Madrid. La llegada al conjunto español le permitirá cumplir uno de sus objetivos profesionales: jugar en LaLiga y ser dirigido por Simeone.

De acuerdo a información de medios ingleses, la operación se cerró en 40 millones de euros, contemplando una parte fija y otra correspondiente a variables. Además, Romero firmará un contrato con el Atlético de Madrid hasta 2031. El anuncio oficial del conjunto español se producirá en las próximas horas. Así, después de cinco años en el Tottenham, el defensor argentino está a punto de comenzar una etapa completamente diferente en su carrera.

La carta completa de Cuti Romero para Tottenham

"Hoy, me despido de un lugar que, durante cinco temporadas, fue mucho más que un club. Fue mi hogar, mi desafío y el lugar donde mi familia y yo construimos una parte tan importante de nuestras vidas.

Me voy con el corazón lleno de recuerdos y un enorme orgullo por todo lo que vivimos y logramos juntos.

Cuando llegué, tenía un sueño claro: dejar mi nombre en la historia de este club. Sabía que la única manera era a través del trabajo duro, el sacrificio y lograr algo que había parecido tan difícil durante tanto tiempo: levantar un trofeo de nuevo.

'Y lo hicimos.'

El camino no fue perfecto, pero no quiero que eso defina mi despedida. Elijo recordar los momentos felices, las lecciones, las personas que estuvieron a mi lado y, sobre todo, el amor que recibí durante estos cinco años.

Gracias a todos en el club que compartieron este camino conmigo. Entrenadores, compañeros, personal y cada persona trabajando detrás de escena: todos forman parte de mi historia y tienen un lugar en mi corazón.

Y a los aficionados:



Gracias por quererme, respetarme y hacerme sentir como uno de ustedes desde el primer día. Gracias por cada abrazo, cada canción, cada bandera, cada aplauso y por estar siempre ahí.

Sé que no fui perfecto, pero una cosa me da paz: siempre lo di todo. Defendí esta camiseta con orgullo y con todo mi corazón.

GRACIAS POR TODO

Me voy del club, pero una parte de mi corazón siempre permanecerá aquí.

Una vez fui uno de ustedes. Hoy, me voy como uno de ustedes para siempre.

Con todo mi amor y respeto.

Gracias por todo. Y adiós @SpursOfficial".