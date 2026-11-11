¿La hora de los descartados? Ecos políticos de la visita del Papa León XIV a la Argentina

Durante cuatro días, León XIV recorrió la Argentina con una agenda que mezcló el palacio, el penal, el altar y la calle. Llegó el domingo a Aeroparque, se reunió con Javier Milei en Casa Rosada, visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, celebró misa en Palermo y en Córdoba, encabezó una vigilia con jóvenes, entró a la cárcel federal de Devoto y se despidió el miércoles en Luján. Ninguna de esas estaciones tuvo formato de acto político. Pero todas tuvieron impacto en la clase política que se encamina al año electoral.

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Un mensaje, todos los mensajes

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El método del Papa fue la enumeración. En el Palacio Libertad habló de la democracia como una herencia que se cuida con escucha. En la Universidad Católica Argentina asignó al Estado un papel regulador, pidió a los sindicatos que incorporen a los trabajadores informales y llamó "estructura de pecado" a la empresa que toma la ganancia como único criterio de desarrollo. En Devoto habló de reintegración ante un penal casi vacío, después del traslado de 1.400 internos dispuestos por los gobiernos de Nación y Ciudad. En Luján, las ofrendas fueron entregadas por una cartonera, un joven en recuperación de adicciones, una sobreviviente de violencia y un hombre que perdió su casa en los incendios de Cholila.

Nunca mencionó por su nombre a los responsables de esos padeceres. Esa ausencia de nombres produjo un efecto doble: dejó a cada actor libre para apropiarse del mensaje y, a la vez, para sentirse interpelado. El Gobierno eligió la apropiación. Milei recibió al Papa con todo su gabinete, citó a Jorge Bergoglio en su discurso y alentó la disputa de un patético aplausómetro con la oposición. El vocero, Adrián Ravier, como es costumbre, sobreactuó demencia: sostuvo que el Papa pedía lo que el Gobierno ya hace y aseguró que los mensajes no constituyeron una crítica a Milei.

La maniobra tiene lógica: si el reproche carece de destinatario, nadie debe responder por él. Pero como resultó obvio, el destinatario de las alusiones papales tiene domicilio fijado en Balcarce 50.

El ajuste frente a la doctrina social

Es el domicilio donde se alumbró el presupuesto, ley de leyes donde se asientan las intenciones del gobierno. En discapacidad, el proyecto de Presupuesto 2027 que el Ejecutivo giró al Congreso reescribe el régimen de protección: quita al Certificado Único de Discapacidad su papel de llave para la pensión no contributiva, deja los requisitos de acceso a la reglamentación y extingue el beneficio ante cualquier empleo registrado, aun de pocas horas. También desarma el nomenclador de valores únicos para las prestaciones, de modo que cada financiador fije sus propios aranceles. La selección del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole como parte del itinerario fue un evidente repudio a la "cultura del descarte" que mencionó el Arzobispo García Cuerva en la vigilia de Palermo. Y el mileísmo ejecuta como política pública.

Con las universidades y los jubilados ocurrió algo similar. León XIV puso el foco en la comunidad universitaria y en los jubilados, dos sectores que protagonizaron las disputas más ásperas de este mandato por recursos, desde las marchas universitarias hasta el debate sobre la movilidad jubilatoria.

Hubo un tercer capítulo, el de los jóvenes como síntesis de un presente sin perspectiva de futuro. En la vigilia de Palermo, el Papa trató las adicciones y la falta de trabajo como males sociales, no como culpa individual de quien los padece. La gestión libertaria desmontó, maltrató o vació las políticas que alcanzaban a esas personas. El Papa no necesitó citar leyes. Le bastó nombrar a quienes la política pública dejó a la intemperie.

Oposición tercerizada

Si el Gobierno eligió apropiarse del mensaje, la oposición optó por tercerizar la confrontación. El Papa interpretó el repertorio habitual del campo popular. Justicia social, función social de la propiedad, Estado activo, organización de base y otras alusiones más o menos directas formaron parte del vocabulario que el Pontífice desplegó en la Argentina, a sabiendas de la conexión directa entre esas palabras y el peronismo, que tomó de la Doctrina Social de la Iglesia de León XIII su acervo fundacional. Para sellar el vínculo, el periódico oficial del Vaticano anunció el arribo papal a la Argentina con una foto que combinaba la imagen de Evita y León XIV.

"El Papa no es peronista, pero el peronismo es el partido de la Doctrina Social" dijo a este medio un religioso argentino que opera de puente entre las fuerzas políticas y la Conferencia Episcopal. "Se pidió un compromiso expreso para que no se hiciera un uso político público de las palabras del Papa, pero es inevitable que las palabras se interpreten en sentido partidario, y más en un año electoral" reconoció el religioso.

En ese aspecto, Axel Kicillof recibió al Papa en Claypole con un mate que decía León XIV y fue anfitrión en Luján. En ambas ocasiones evitó interpretar las palabras del Pontífice en clave partidaria. Se entiende la cautela: su candidatura de 2027 se construye sobre el conurbano, donde el 36,9 por ciento vive bajo la línea de pobreza que Milei profundizó, pero que se arrastra desde hace décadas.

La crisis de representación en el peronismo no tiene origen en la falta de ideas, sino en el temor a perder votantes. Ese miedo, junto al desgaste de la agotadora interna permanente, pasteurizó el mensaje crítico que el Papa puso en valor ante una periódica multitud.

La imagen más elocuente de la semana ocurrió de noche. El martes 10, en la avenida del Libertador, un millón de personas, en su mayoría jóvenes, siguieron durante cuatro horas una vigilia con música, espectáculos y testimonios de todo el país. Más de la mitad del electorado de 2027 tendrá menos de 39 años. Esa franja escuchó al Papa hablar de adicciones y de falta de trabajo como problemas colectivos. El mensaje choca con la filosofía de Milei, en particular con su crítica a la justicia social. La oposición tiene público. Pero adolece de lenguaje para reconectar con un pueblo exhausto y hastiado, en situación de orfandad.

¿Cauce o humo?

El Papa ocupó el espacio que la política abandonó. Pero los problemas de los argentinos corresponden a los argentinos. El sistema de poder que incubó a Milei busca orientar la interpretación de las palabras papales en un remanido llamado a la unidad con fines gatopardistas. "En este histórico reencuentro, compartimos plenamente su constante exhortación al diálogo genuino, a la búsqueda de consensos y al fortalecimiento de los lazos de convivencia pacífica" escribió la Asociación Empresaria Argentina, que reúne a los empresarios que por décadas fueron los más poderosos del país. En ese club, gestor entusiasta del gobierno que León XIV criticó, se debate si sostener la apuesta por un segundo mandato o perpetrar un "mileísmo sin Milei" en manos de Patricia Bullrich, quien también aprovechó la circunstancia para su propio llamado a la unidad. "Es con todos" dijo por X, en un evidente dardo interno con reminiscencias al fallido gobierno frentetodista. Típico de la senadora, cuya desmesurada ambición a menuda la lleva a desayunarse la cena.

Lo cierto es que la visita de León XIV zanjó dos caminos para la bifurcada electoral. En el primero, la oposición toma las palabras del Papa y las convierte en programa: discapacidad, universidad, jubilaciones, trabajo para los jóvenes. Los indicios hasta hoy son magros. Un peronismo sin primarias, sin liderazgo ordenado y con su conductora bajo prisión domiciliaria es poco probable que encuentre en una semana el idioma que no usó en años.

En el segundo, el mensaje se disuelve en el humo de la crisis oficialista: la pulseada entre Karina y Bullrich, la resistencia de los Menem, la incertidumbre de los gobernadores. Ese ruido ocupa la agenda y deja intacto el libreto del ajuste. El Papa se fue. Quedó una multitud sin representante nítido y un Gobierno sin respuesta. Con ese saldo se juega 2027.