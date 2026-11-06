Se esperan 7 millones de peregrinos movilizados por la visita del papa León XIV

La llegada del papa León XIV a la Argentina provocará la movilización de millones de peregrinos, buena parte de ellos turistas, en la Ciudad de Buenos Aires, Luján, Córdoba e incluso en Entre Ríos, además de la llegada de más de un millón de visitantes extranjeros.

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En concreto, se espera la movilización total de unos 7 millones de peregrinos durante toda la gira del pontífice por el país, lo que incluye a unos 3 millones de turistas, según datos preliminares de la Cámara Argentina de Turismo a los que pudo acceder El Destape.

A su vez, entre esos 3 millones de turistas está contemplada la llegada de 1,2 millones de turistas extranjeros, especialmente de otros países de la región como Chile, Brasil y Perú, agregó el relevamiento elaborado por el Observatorio Argentino de Turismo de la CAT.

Cuánta gente se espera por la gira del Papa en CABA, Córdoba y Luján

Diferenciando por cada destino, en la Ciudad de Buenos Aires se espera el ingreso de 1,2 millones de visitantes, precisó el informe, provenientes tanto del interior del país como del extranjero, que se sumarán a la concurrencia de los propios porteños. La ocupación hotelera estimada para este fin de semana largo en CABA es de aproximadamente el 75%.

El evento principal en la Ciudad será la misa que León XIV ofrecerá en el Monumento a los Españoles el lunes 9 de noviembre a las 11:30 de la mañana, ya que otras actividades no serán abiertas al público en general.

El siguiente gran hito de la gira será en Córdoba, donde el Papa dará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones el martes 10 de noviembre a las 10:00 de la mañana.

La CAT estima la llegada de hasta 1,5 millones de visitantes a territorio cordobés, con ocupación hotelera plena en Córdoba capital. Además, anticipan una importante ocupación en las localidades cercanas, tanto en las Sierras de Córdoba como en Villa Carlos Paz y en Alta Gracia.

En tanto, el miércoles 11 de noviembre el pontífice ofrecerá una misa frente a la Basílica de Luján, para la cual la CAT proyecta una movilización de al menos unas 2 millones de personas. La cámara detalló que las búsquedas de alojamiento en la propia Luján se dispararon un 1800%, por lo que se prevé una ocupación plena.

Al igual que ocurrirá en Córdoba, también se espera una alta ocupación en las localidades circundantes como General Rodríguez, donde la búsqueda de alojamiento aumentó un 1.354%, Pilar, donde el crecimiento fue del 105% y Mercedes.

El relevamiento de la Cámara Argentina de Turismo señaló incluso que la movilización para ver a León XIV impactará en Entre Ríos, ya que el jefe del Vaticano dará una misa abierta en Paysandú, Uruguay, este sábado por la mañana, lo que disparó las reservas en la vecina ciudad entrerriana de Colón por encima del 50%.

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