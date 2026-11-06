La cafetería de Palermo que de noche se transforma en un bar con pinchos a la parrilla y música en vinilo. Foto: Negro Hollywood

En el barrio de Palermo se encuentra Negro Hollywood, una de las sucursales de la reconocida cafetería de especialidad que fue distinguida por segundo año consecutivo entre las 100 mejores del mundo en el ranking The World’s 100 Best Coffee Shops. El próximo 13 de noviembre a partir de las 20 horas el espacio se transformará en Negro de Noche.

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La primera fecha contará con la participación de Víctor Manuel, conocido como El Gordo Cocina (@elgordococina), quien presentará una selección de tres pinchos preparados a la parrilla japonesa, con la colaboración de Kamado Argentino. El primer pincho será de roast beef braseado, glaseado de papelón y ají dulce, acompañado de salsa criolla; el segundo de pollo al fuego, elaborado con contramuslo, ajo, limón, pimentón ahumado y chimichurri verde; y el tercero queso llanero venezolano dorado a las brasas, papines especiados y miel picante.

Este 13 de noviembre Negro Hollywood se transformará en Negro de Noche. Foto: Negro Hollywood

Además de la propuesta gastronómica, habrá tragos de autor y música en vinilo. Los siguientes encuentros serán de la mano de diferentes cocineros invitados. En este sentido, cada noche tendrá una carta diferente. Para conocer cómo serán las siguientes fechas se puede visitar @cafenegrook.

Dónde queda Negro Hollywood

Negro Hollywood está ubicado en Arévalo 2051, en el barrio de Palermo Hollywood, Ciudad de Buenos Aires. La cafetería de especialidad inaugurará su ciclo nocturno Negro de Noche el viernes 13 de noviembre, a partir de las 20, con una propuesta gastronómica de El Gordo Cocina, tragos de autor y música en vinilo.

Negro Hollywood es una cafetería de especialidad ubicada en Palermo Hollywood, distinguida por segundo año consecutivo entre las 100 mejores cafeterías del mundo en el ranking The World’s 100 Best Coffee Shops. Quienes se acerquen van a poder disfrutar de un menú de autor, rodeados de una estética moderna, industrial y minimalista. Su propuesta combina café de origen y métodos de extracción cuidados con pastelería artesanal, opciones de brunch y alternativas saladas. Se trata de un espacio ideal para quienes buscan disfrutar de un buen café, trabajar con la notebook o juntarse con amigos.