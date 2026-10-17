Parece un café de Nueva York, pero está en uno de los espacios verdes más grandes de Buenos Aires. Foto: Sofia Falke

Abrió una nueva cafetería de especialidad en la Reserva Ecológica Costanera Sur, uno de los espacios verdes más grandes de Buenos Aires. Se trata de CupHouse, una marca que acaba de inaugurar su primer local en este sector de la Ciudad y que busca expandirse a otros puntos porteños.

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La cafetería está pensada para quienes recorren la reserva a pie o en bicicleta y buscan hacer una pausa durante el paseo. La carta incluye café de especialidad de origen trazable, matcha, jugos y otras bebidas frías, además de alternativas dulces y saladas para el desayuno, el almuerzo liviano o la merienda. Además, entre las opciones para comer hay tostados, chipá, tostadas con palta y cookies. El menú busca acompañar distintos momentos del día, desde una parada rápida para tomar algo hasta un almuerzo antes de seguir recorriendo el lugar.

Cuphouse fue inaugurado en la Reserva Ecológica Costanera Sur. Foto: Sofia Falke

Por su parte, la Reserva Ecológica Costanera Sur es uno de los espacios verdes más amplios y valiosos de la ciudad de Buenos Aires. Con una extensión de 350 hectáreas, este pulmón verde se encuentra entre Puerto Madero y el Río de la Plata, por lo que es un refugio natural para los vecinos en medio de la ciudad.

Cómo es CupHouse y dónde abrirá sus próximos locales

CupHouse fue fundada por Diego Kolankowsky y Leandro Cabo Guillot y apuesta a un modelo de cafetería basado en la rapidez del servicio y la estandarización de sus bebidas. Para eso, desarrolló el CupHouse Coffee Method, un sistema que combina tecnología y capacitación para que las preparaciones mantengan los mismos estándares en cada local.

La propuesta está pensada para espacios con mucho movimiento, como la Reserva Ecológica, donde los visitantes se acercan para caminar, correr o andar en bicicleta y pueden hacer una pausa para tomar un café. La apertura se suma al plan del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de incorporar servicios gastronómicos e infraestructura en espacios públicos a través de inversiones privadas.

En este sentido, la marca también proyecta nuevas aperturas en la Ciudad. El próximo local estará en el Jardín Botánico Carlos Thays, en Palermo, mientras que Belgrano y Núñez figuran entre las zonas previstas para su expansión. Además, CupHouse evalúa llegar a aeropuertos y mercados internacionales.