Un pedacito de Japón en Buenos Aires: el café con pastelería oriental ideal para visitar esta primavera

La Ciudad de Buenos Aires está llena de rincones con gastronomía de otras culturas que vale la pena conocer. Uno de ellos es Casa Tsuji, una casa de té japonesa oculta en un patio del barrio porteño de Palermo. Además de ofrecer platos típicos de Japón, el lugar cuenta con un enorme espacio al aire libre con varios pisos y vegetación, ideal para pasar una linda tarde de primavera.

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"Atravesando un largo pasillo, se encuentra un hermoso café de especialidad con gastronomía japonesa y patio oculto, siendo un verdadero oasis, ideal para disfrutar al aire libre en estas tardes de primavera. Ambientado con muro de ladrillos a la vista, enredaderas y una gran palmera en el medio del patio, ideal para disfrutar de un rico café. En su planta baja se encuentran algunas mesitas con vistas al patio y una barra donde exhiben su pastelería", relata el dueño de la cuenta Recorre BA, quien comparte diferentes rincones de la ciudad.

En el piso superior, hay otro salón muy iluminado y vidriado, con mesas bien espaciadas, ideal para quienes buscan ir a trabajar con la computadora. Además, se dictan cursos de tradición japonesa que podrás enterarte siguiendo a su cuenta de Instagram. "En la parte superior, una amplia terraza con mesas bien espaciadas, cómodos sillones, convirtiendo a este lugar en una excelente opción alejada del ruido de la ciudad", agrega el creador del video.

Casa Tsuji: los platos más destacados de la casa de té japonesa

El creador del video recomienda el shortcake de bizcochuelo relleno con crema y frutilla, "una riquísima torta choco suflé de naranja con crema y unos profiteroles rellenos con crema chantillí y dulce de frutilla", además de los bocaditos típicos de la gastronomía japonesa.

También son muy recomendados los sandwiches japoneses con algas y huevo, o bien de milanesa de pollo con salsa picante. "El té es una gran opción y también hay una variedad de bebidas japonesas", agrega. Para ver el menú completo con los precios, se debe ir a la cuenta de Instagram del local.

Dirección y horarios

Dirección: Armenia 1455, CABA.

Horarios: lunes de 10:30 a 21; martes cerrado; miércoles de 15 a 21; jueves de 12 a 21; viernes de 12 a 21; sábados de 10:30 a 21; domingos de 12 a 21.