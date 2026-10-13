Desde pulperías hasta parrillas: 4 pueblos gastronómicos a menos de 2 horas de CABA

Cerca de la Ciudad de Buenos Aires abundan pueblos que son ideales para una escapada, sin embargo, hay 4 que se caracterizan por ser perfectos para quienes buscan un destino gastronómico. En estos sitios se puede disfrutar de comidas con sabor y aroma regional, mientras cada bocado es acompañado del paisaje rural, pocos pobladores y los vestigios del ferrocarril.

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Los 4 pueblos para una escapada gastronómica

Uribelarrea está entre los destinos gastronómicos más elegidos de Buenos Aires.

Uribelarrea

Ubicado en el partido de Cañuelas, a unos 80 kilómetros de CABA, Uribelarrea es uno de los destinos elegidos para disfrutar de un almuerzo rural. El pueblo conserva construcciones antiguas y calles tranquilas, mientras que su oferta gastronómica cuenta con parrillas, restaurantes y cervecerías artesanales. El asado, las picadas y los productos regionales son sus clásicos. El Palenque y 1814 Restaurante y Parrilla de Campo son dos de los restaurantes más elegidos por los visitantes. Después de comer, se puede recorrer la Plaza Centenario y conocer parte de la arquitectura histórica de esta localidad bonaerense.

Tomás Jofre

A unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Tomás Jofré, en el partido de Mercedes, se consolidó como uno de los polos gastronómicos rurales más conocidos de la provincia. Su principal atractivo son los restaurantes de campo, donde se puede saborear desde asados, pastas caseras, hasta empanadas y otros platos tradicionales. Antenor, Santa Victoria y La Macanuda de Tomás Jofré son los preferidos. En este sentido, es un destino especialmente concurrido los fines de semana, por lo que conviene consultar los horarios y reservar con anticipación.

Carlos Keen

A unos 90 kilómetros de CABA, Carlos Keen es otra alternativa para pasar el día entre sabores regionales. Cuenta con parrillas y restaurantes, como La Casa de la Ñata y Estación Keen. Después de comer, la visita puede continuar con una caminata por sus calles, conocer la antigua estación de tren y recorrer la localidad lujanense.

San Antonio de Areco

Finalemte, a unos 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra San Antonio de Areco. Su propuesta gastronómica se vincula fuertemente con la cultura criolla y las tradiciones gauchescas. Es por eso que, además de restaurantes y parrillas, la localidad conserva antiguas pulperías, como La Blanqueada, y almacenes que forman parte de su identidad. Quienes se acerquen van a poder disfrutar de una auténtica cocina criolla, con empanadas, carnes y platos tradicionales.