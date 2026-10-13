Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos, en lo que será su quinta visita del año, consolidando la estrategia de alineamiento con Washington. El mandatario participará el miércoles por la noche de la Official Hispanic Heritage Gala en el auditorio Andrew W. Mellon, donde está previsto que pronuncie un discurso como invitado de honor ante empresarios, inversores y dirigentes políticos. Además, el presidente tiene previsto reunirse con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y asistir a un foro sobre antisemitismo, en el que participarán referentes internacionales como Marcelo Mindlin y el rabino Yehuda Kaploun. Por otro lado, el martes, la comisión de Presupuesto en Diputados recibirá al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien defenderá el proyecto de Presupuesto 2027. El miércoles se discutirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y el jueves la oposición intentará abrir el recinto para voltear el mega DNU 70/2023, además de impulsar la extensión de la Emergencia en Discapacidad y una ley contra el sobreendeudamiento familiar.
Milei viaja a EE.UU. mientras el Congreso se enciende con el Presupuesto y el DNU
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza este martes 13 de octubre.
Hace 1 hora
Presidencia informó la agenda de Milei en Estados Unidos
MARTES 13
23:00 | El presidente Javier Milei viaja hacia Washington D. C., Estados Unidos.
MIÉRCOLES 14
09:30 | Arribo del Presidente y su comitiva a Washington D. C.
18:15 | El presidente Javier Milei se reúne con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman.
18:45 | El mandatario mantiene un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources.
20:00 | El Presidente participa en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana.
El presidente Javier Milei recibe el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana”.
Palabras del presidente Javier Milei.
JUEVES 15
11:20 | Discurso del presidente Javier Milei en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos: “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.
El Presidente recibe el premio “Global Champion of Free Enterprise”, en reconocimiento a su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica.
17:00 | El mandatario participa en el evento de la Presidencia Argentina de la IHRA: “Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism – Advancing a Hemispheric Perspective under Argentina’s IHRA Presidency”, en la Embajada Argentina en Washington D. C.
21:00 | El Presidente parte en un vuelo especial hacia la República Argentina.
VIERNES 16
08:30 | Arribo del Presidente a la República Argentina.
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Milei viajará a Estados Unidos en una semana clave para el oficialismo en el Congreso
El Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos esta semana para asistir a la Official Hispanic Heritage Gala.
Esta será la quinta visita del año al país norteamericano y coincide con una semana clave para el oficialismo en el Congreso, ya que en comisiones se defenderá el proyecto de Presupuesto 2027, el miércoles se discutirá la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el jueves la oposición intentará abrir el recinto para voltear el mega DNU 70/2023.
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