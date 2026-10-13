Milei viaja a EE.UU. mientras el Congreso se enciende con el Presupuesto y el DNU

MARTES 13

23:00 | El presidente Javier Milei viaja hacia Washington D. C., Estados Unidos.

MIÉRCOLES 14

09:30 | Arribo del Presidente y su comitiva a Washington D. C.

18:15 | El presidente Javier Milei se reúne con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman.

18:45 | El mandatario mantiene un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources.

20:00 | El Presidente participa en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana.

El presidente Javier Milei recibe el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana”.

Palabras del presidente Javier Milei.

JUEVES 15

11:20 | Discurso del presidente Javier Milei en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos: “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.

El Presidente recibe el premio “Global Champion of Free Enterprise”, en reconocimiento a su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica.

17:00 | El mandatario participa en el evento de la Presidencia Argentina de la IHRA: “Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism – Advancing a Hemispheric Perspective under Argentina’s IHRA Presidency”, en la Embajada Argentina en Washington D. C.

21:00 | El Presidente parte en un vuelo especial hacia la República Argentina.

VIERNES 16

08:30 | Arribo del Presidente a la República Argentina.