El periodista brasileño Rogerio Tomaz Jr. fue deportado en las últimas horas por el gobierno de Javier Milei luego de cancelar la residencia permanente por haber publicado críticas contra el presidente argentino en sus redes sociales y expresar su simpatía por Luiz Inácio Lula Da Silva. Según indicaron fuentes oficiales, fue detenido el lunes en Aeroparque y obligado a regresar a Brasil bajo la excusa de presuntos "incumplimientos" de requisitos migratorios. En diálogo con El Destape 1070, volvió a cargar contra el mandatario: "Es como Bolsonaro pero cobarde y sin huevos".

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En una entrevista con Nico Lantos en El Destape Radio, el hombre sostuvo que la medida constituye un “ataque a la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de locomoción” y aseguró que la decisión tiene una motivación política. “Es una violencia política”, afirmó y vinculó su expulsión con el decreto migratorio publicado por Milei en julio, que, según denunció, busca “reprimir sus opositores, sobre todo internacionales, extranjeros” .

Durante su denuncia y posterior relato, Tomaz Jr. relató que las autoridades migratorias le impidieron ingresar al país cuando llegó a Aeroparque y cuestionó que no le hubieran informado previamente sobre la prohibición, pese a que el Estado tenía sus datos de contacto actualizados. “Podrían haber avisado, pero hicieron una trampa para que yo llegara y tuviera esta sorpresa de tener el ingreso prohibido”, apuntó. Si bien aclaró que el procedimiento se desarrolló sin agresiones físicas y destacó el trato de los funcionarios de Migraciones, remarcó que la violencia fue política: “El proceso en sí en Aeroparque fue muy tranquilo, no hubo ningún tipo de violencia, el tema es que es una violencia política”.

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“La situación que me presentaron como excusa para revocar mi visado de residente podría haber pasado en 2023, 2024 y 2025, pero solo pasó a partir del momento en que yo estaba peleando en las redes con los tipos del Gobierno y criticando a Milei de forma dura”, afirmó al remarcar que la decisión está puramente relacionada con sus enfrentamientos públicos con diversos funcionarios y referentes digitales mileístas.

En su momento, durante julio pasado, defendió a estudiantes brasileños que recibían amenazas en Argentina y a su vez, cuestionó que existió una supuesta operación política para mejorar la imagen presidencial de Milei. Desde allí, denunció que comenzó a sufrir hostigamiento en redes y que hasta incluso, una camioneta de Migraciones se presentó en su domicilio durante la primera semana de agosto.

Por otro lado, Tomaz Jr. también rechazó que su expulsión esté justificada por una supuesta vinculación con el entorno político de Lula da Silva: dijo que es asesor parlamentario en Brasil aunque se encontraba de vacaciones y viajó a la Argentina como periodista para continuar su trabajo de cobertura política latinoamericana y avanzar con un libro. “Soy un periodista independiente que hago mi cobertura de política internacional en América Latina. Me vinculan a Lula como si fuese un militante de Lula, como si fuese parte del operativo de comunicación que Milei suele llamar de campaña sucia en su contra y no tiene nada que ver”, sostuvo.

“Estoy prohibido de entrar en Argentina por cinco años en cualquier situación. Voy a entrar con un recurso, pero ya les digo: van a rechazar. Cuando vean quién es el tipo de Lula, van a rechazar. Es una motivación política”, dijo y remarcó que pese a la sanción, anticipó que volverá a ingresar al país cuando cambie el Gobierno.

Consultado sobre el mensaje del asesor presidencial Santiago Caputo, quien difundió la noticia de la deportación y escribió “Te falló el operativo, campeón”, Tomaz Jr. cuestionó a los funcionarios que lo señalaron públicamente y reivindicó el significado político del documento que le entregaron en Aeroparque. “Será un diploma de honor para mí ser expulsado por un gobierno como el de Milei. Voy a poner el tuit de Caputo en un cuadro", lanzó.

En esa línea, Tomaz Jr. advirtió que el hostigamiento a periodistas puede profundizarse en la región si se consolidan gobiernos de derecha alineados con las prácticas de Jair Bolsonaro y sostuvo que la violencia política forma parte de su método de construcción de poder. “Milei ataca brasileros porque es un cobarde y además de todo, no tiene huevos para mostrar la cara en conferencia de prensa, manda a un vocero”. Y añadió: “Esto va a pasar otra vez, Jair Bolsonaro casi que los atacaba físicamente. El tema de la violencia política está en el ADN de la familia Bolsonaro”, alertó respecto al futuro del territorio brasileño en caso de que el hijo del ex presidente triunfe ante Lula en el balotaje.

Sobre el cierre de la nota, el periodista cuestionó la contradicción entre el discurso libertario del Gobierno argentino y la expulsión de extranjeros por sus expresiones políticas. Ante la posibilidad de que Brasil aplicara a Milei el mismo criterio que la Argentina utilizó con él, aclaró que no defiende ese tipo de medidas en ningún país, aunque señaló que debería existir coherencia.

“Habla de libertad cada dos frases y ‘viva la libertad’, ‘las ideas de la libertad’, ‘la ola de la libertad’. Y pasa esto: expulsar al periodista. Antes fue la española, ahora fui yo. El próximo está ahí por venir en algún momento. No tienen coherencia ninguna, pero hablan como si fueran los bastiones morales de la libertad. Es una locura, una contradicción muy explícita”, cerró.