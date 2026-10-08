La inflación de alimentos y bebidas acumuló un 4,3% en las últimas cuatro semanas

La inflación de los alimentos volvió a tomar velocidad en el inicio de octubre y extendió una secuencia de cinco semanas consecutivas con aumentos. Según el relevamiento de la consultora LCG, los precios de alimentos y bebidas subieron 0,5% durante la primera semana del mes, mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 4,3%, con una aceleración de 0,1 punto porcentual respecto de la medición anterior. El movimiento estuvo explicado en más de la mitad por los aumentos registrados en carnes y bebidas, dos componentes relevantes de la canasta cotidiana de los hogares.

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En la última semana de septiembre, el relevamiento de LCG había registrado una suba de 0,8%, con lo que se había alcanzado la cuarta semana consecutiva de aumentos y un promedio de 4,2% para las últimas cuatro semanas. La nueva medición mantiene esa tendencia y muestra que, aun con una inflación general que el Gobierno busca mantener en niveles más bajos que los registrados durante la primera etapa de su programa económico, los precios de los bienes de consumo cotidiano continúan acumulando incrementos por encima de ese objetivo.

El informe de LCG muestra además una concentración de los aumentos en determinados rubros. Durante la primera semana de octubre, las bebidas e infusiones para consumir en el hogar aumentaron 1,1%, los productos de panificación, cereales y pastas subieron 0,7% y las carnes avanzaron 0,6%. También se registraron incrementos de 0,3% en azúcar, miel, dulces y cacao, y de 0,3% en productos lácteos y huevos.

Bebidas y carnes lideran el aumento

La evolución de las distintas categorías permite observar que el incremento no se distribuyó de manera uniforme entre los alimentos. Las bebidas e infusiones para consumir en el hogar registraron la mayor variación semanal, con un aumento de 1,1%, mientras que las carnes subieron 0,6%. Según LCG, más de la mitad de la variación semanal estuvo explicada precisamente por esos dos rubros.

Las bebidas e infusiones acumularon una suba promedio de 8,6%, las verduras aumentaron 6,5% y los productos de panificación, cereales y pastas avanzaron 5,1%. Por debajo aparecen los condimentos y otros productos alimenticios, con 3,3%; los productos lácteos y huevos, también con 3,3%; y las carnes, con 3,3%.

Las comidas listas para llevar registraron, en tanto, un incremento promedio de 2,1% en las últimas cuatro semanas. La dispersión de los precios se redujo respecto de la semana anterior, según el informe, y también disminuyó la presencia de valores extremos. El dato no implica una interrupción de la tendencia general: la inflación promedio de la canasta pasó de 4,2% a 4,3% en el período de cuatro semanas.

La secuencia adquiere relevancia porque se produce sobre una estructura de ingresos que todavía presenta dificultades para acompañar el costo de los bienes esenciales. El dato oficial más reciente disponible del INDEC indica que en agosto la Canasta Básica Alimentaria aumentó 2,6% mensual y acumuló una suba de 23,2% en los primeros ocho meses del año, mientras que su incremento interanual llegó a 39,6%. Para una familia de cuatro integrantes, el valor de esa canasta alcanzó en agosto los $726.469.

La medición de LCG, que tiene una frecuencia semanal y permite observar movimientos de precios antes de la publicación del IPC oficial, agrega una señal sobre el comportamiento de los productos de consumo cotidiano durante los primeros días de octubre. El aumento de 0,5% de la primera semana se produce, además, luego de una secuencia de subas que comenzó en septiembre y que llevó el promedio de cuatro semanas desde registros inferiores hasta el actual 4,3%.