La inflación de la Ciudad de Buenos Aires se aceleró y fue 1,8% en septiembre

La inflación volvió a tomar impulso en la Ciudad de Buenos Aires durante septiembre. Los precios minoristas aumentaron 1,8% en el mes, por encima del 1,7% registrado en agosto, y acumularon una suba de 23,7% durante los primeros nueve meses de 2026. En la comparación interanual, el incremento llegó al 32,9%, aunque mostró una leve desaceleración frente al mes anterior.

{{{htmlAmp}}}

Qué pasó con los precios en septiembre

El mayor impacto sobre el índice estuvo concentrado en cuatro grandes rubros: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; salud; y educación. En conjunto, estas divisiones explicaron el 64,9% de la inflación mensual.

El rubro de vivienda aumentó 2,3% y tuvo una incidencia de 0,47 puntos porcentuales sobre el índice general. El movimiento estuvo relacionado principalmente con los incrementos en los gastos comunes de los edificios y en los alquileres.

Los alimentos, por su parte, registraron una suba de 2,1%. Dentro de esa categoría sobresalió el fuerte aumento de verduras, tubérculos y legumbres, que treparon 11,3% durante el mes. También aumentaron las carnes y derivados y los productos lácteos y huevos.

La salud avanzó 2,2%, impulsada principalmente por las cuotas de la medicina prepaga, mientras que educación registró el mayor incremento entre las divisiones principales, con una suba de 2,9% por los aumentos en las cuotas de establecimientos educativos.

Servicios: el segmento que más aumentó

La evolución de los precios también mostró una diferencia marcada entre bienes y servicios. Los bienes aumentaron 1,6% en septiembre, mientras que los servicios subieron 2%. En los primeros nueve meses del año, los bienes acumularon un incremento de 19%, frente al 26,4% de los servicios. En términos interanuales, los aumentos fueron de 27,6% y 36%, respectivamente.

El comportamiento de los servicios estuvo asociado principalmente a los mayores gastos comunes de vivienda y a los incrementos registrados en restaurantes, bares y casas de comida.

Qué precios acumulan las mayores subas

La inflación interanual también exhibe diferencias importantes entre los distintos componentes de la canasta. Transporte acumula una suba de 39,4% en los últimos doce meses, mientras que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 37,5%.

Salud registró un aumento interanual de 33,1% y educación de 35,4%. En alimentos y bebidas no alcohólicas, la variación llegó al 31,5%.

Dentro de los alimentos, el dato más llamativo aparece en verduras, tubérculos y legumbres: acumularon un incremento de 67,5% en los primeros nueve meses y de 49,8% en la comparación interanual. Las carnes y derivados, en tanto, subieron 38,7% en doce meses.

Inflación núcleo y precios regulados

El indicador que funciona como aproximación de la inflación núcleo, denominado Resto IPCBA, registró una suba mensual de 1,7% y acumuló un incremento de 31,6% interanual.

Los precios regulados aumentaron 2,1% en septiembre y acumularon una variación interanual del 41,6%. Entre los principales movimientos estuvieron los ajustes en educación, medicina prepaga y tarifas residenciales de agua, gas y electricidad, además de los aumentos en los boletos de subte y colectivo.

De esta manera, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires cerró septiembre con una aceleración mensual, aunque la variación interanual continuó mostrando una tendencia descendente. El dato refleja, al mismo tiempo, que algunos componentes de los precios —en particular los servicios, las tarifas y determinados alimentos— continúan ejerciendo una presión significativa sobre el costo de vida porteño.