La CGT vuelve a marchar “en defensa de la Industria Nacional”

La CGT marchará este jueves hacia el edificio del ex Ministerio de Industria, ubicado en el microcentro porteño, “en defensa de la Industria Nacional” y por una Argentina “con producción, empleo y desarrollo”. El triunvirato conformado por Jorge Sola (Seguros), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), señaló que la industria no sólo es producción, sino “trabajo, soberanía y futuro”.
Mientras tanto, el Ejecutivo avanza con su propia agenda: el presidente Milei encabezó en Casa Rosada una reunión de Gabinete enfocada en la reforma electoral y en la definición del Presupuesto 2027. Además, el Ministerio de Seguridad anunció la inauguración de un nuevo pabellón de mujeres de alto riesgo en el penal de Ezeiza, y el ministro de Salud, Mario Lugones, participó en el AmCham Health Forum para reforzar vínculos con Estados Unidos en materia de innovación farmacéutica. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.