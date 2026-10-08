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La CGT vuelve a marchar “en defensa de la Industria Nacional”

En VIVO - Actualizado hace 14 minutos

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

La CGT vuelve a marchar “en defensa de la Industria Nacional”

La CGT marchará este jueves hacia el edificio del ex Ministerio de Industria, ubicado en el microcentro porteño, “en defensa de la Industria Nacional” y por una Argentina “con producción, empleo y desarrollo”. El triunvirato conformado por Jorge Sola (Seguros), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), señaló que la industria no sólo es producción, sino “trabajo, soberanía y futuro”.

Mientras tanto, el Ejecutivo avanza con su propia agenda: el presidente Milei encabezó en Casa Rosada una reunión de Gabinete enfocada en la reforma electoral y en la definición del Presupuesto 2027. Además, el Ministerio de Seguridad anunció la inauguración de un nuevo pabellón de mujeres de alto riesgo en el penal de Ezeiza, y el ministro de Salud, Mario Lugones, participó en el AmCham Health Forum para reforzar vínculos con Estados Unidos en materia de innovación farmacéutica. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace 19 minutos

La CGT vuelve a marchar por el microcentro porteño “en defensa de la Industria Nacional”

La CGT marchará este jueves hacia el edificio del ex Ministerio de Industria, ubicado en el microcentro porteño, “en defensa de la Industria Nacional” y por una Argentina “con producción, empleo y desarrollo”.



Bajo el lema “las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, el triunvirato conformado por Jorge Sola (Seguros), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), señaló que la industria no sólo es producción, sino “trabajo, soberanía y futuro”.

 

En esta oportunidad no acompañarán otras centrales obreras ni otros movimientos sociales que estén por fuera de la CGT. No obstante, las dos CTA (Autónoma y Trabajadores) y gremios universitarios se movilizarán el jueves 15 en la 5° Marcha Federal Universitaria, a la que se sumará la CGT.

 

Este jueves a las 15, los sindicatos adheridos a la CGT se congregarán en Diagonal Sur y Perú y se movilizarán hasta el ex Ministerio de Industria para defender a quienes “trabajan, producen e invierten en nuestro país”.

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Marcha de la CGT en defensa de la industria: a qué hora será la movilización

La central obrera encabezará una nueva movilización contra el modelo económico libertario. Cuándo y dónde será la protesta para proteger las fuentes de trabajo, la producción y el desarrollo nacional.

La movilización busca denunciar la caída de la producción nacional, el freno al mercado interno y la pérdida de empleo generados por las políticas de apertura importadora.

La Confederación General del Trabajo (CGT) marchará este jueves 8 de octubre al ex Ministerio de Industria en rechazo al modelo económico de Javier Milei. La movilización busca denunciar la caída de la producción nacional, el freno al mercado interno y la pérdida de empleo generados por las políticas de apertura importadora.

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Sin salida: cada vez más argentinos creen que la mejora económica no llega al bolsillo

Un informe privado mostró que 4 de cada 10 argentinos cree que la situación económica empeorará en los próximos 12 meses. El deterioro de las expectativas se concentra entre jóvenes y hogares de mayores ingresos, dos de los segmentos que más habían apoyado al Gobierno Nacional.

De acuerdo con un relevamiento privado, por primera vez desde la actual gestión de gobierno, las expectativas negativas de la población superaron a las positivas respecto del crecimiento futuro de la economía y, en paralelo, la mejora de las propias condiciones de vida. “En el tercer trimestre de este año se instaló una nueva certeza: la recuperación de la macro no implica necesariamente una mejora del bienestar individual”, afirmó un informe de la consultora Moiguer que analizó la situación de los hogares y consumidores a lo largo del año.

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A horas de la apertura de sobres por AySA, UP denunció irregularidades en la privatización

El Gobierno abrirá las ofertas de los dos consorcios que buscan quedarse con el 90% de la empresa. Legisladores peronistas denunciaron ante la PIA cambios en la evaluación y el secreto de las tasaciones. Germán Martínez apuntó a los vínculos de los interesados con Santiago Caputo.

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Por el rescate del DNU 70/23: LLA convocó a aliados para desinflar la sesión

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Bullrich no se resigna, se vuelve a diferenciar y apunta al talón de Aquiles de Milei

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María Irbazabal Murphy, ladera de Santiago Caputo, fue a la reunión de las comisiones de la Cámara de Diputados a defender la iniciativa de malvinización reciente de Javier Milei. Apenas dejó abierta para una Bicameral de control, pedida por bloques aliados.

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Modo mentor: Macri camina el país, se corre de las listas y cruza a Milei

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A contramano de Milei, Pullaro ratifica las PASO y desdobla en Santa Fe

El gobernador santafesino se desmarcó de las intenciones de Casa Rosada y dio los meses en los que habrá elecciones en la provincia. 

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Tras la protesta por el financiamiento, el Gobierno echó a los estudiantes a "empujones"

Mientras rectores realizaban una reunión pública en Plaza de Mayo, representantes de centros de estudiantes se apersonaron en la Secretaría de Educación con un petitorio. Después de tres minutos de reunión, fueron desalojados de forma violenta y el Gobierno avisó dijo que los denunciará. 

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Nuevo desplante de Bullrich a Milei: le bajó el pulgar a la fiscal del caso Chocobar

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