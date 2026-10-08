La CGT vuelve a marchar “en defensa de la Industria Nacional”

La CGT marchará este jueves hacia el edificio del ex Ministerio de Industria, ubicado en el microcentro porteño, “en defensa de la Industria Nacional” y por una Argentina “con producción, empleo y desarrollo”.





Bajo el lema “las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, el triunvirato conformado por Jorge Sola (Seguros), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), señaló que la industria no sólo es producción, sino “trabajo, soberanía y futuro”.

En esta oportunidad no acompañarán otras centrales obreras ni otros movimientos sociales que estén por fuera de la CGT. No obstante, las dos CTA (Autónoma y Trabajadores) y gremios universitarios se movilizarán el jueves 15 en la 5° Marcha Federal Universitaria, a la que se sumará la CGT.

Este jueves a las 15, los sindicatos adheridos a la CGT se congregarán en Diagonal Sur y Perú y se movilizarán hasta el ex Ministerio de Industria para defender a quienes “trabajan, producen e invierten en nuestro país”.