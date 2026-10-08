El Gobierno promete fondos para rutas en busca de desactivar la sesión por la Ley de Tierras pero hay desconfianza

El Gobierno busca la manera de desactivar los distintos frentes de conflicto abiertos en el Congreso tras el insistente pedido de Luis Caputo de ordenar la política para que se estabilicen las variables financieras. En ese contexto y frente a los reclamos por el presupuesto Universitario y la emergencia en discapacidad, el Ejecutivo ofrece más fondos para rutas y obras públicas a aliados a cambio de que caiga la próxima sesión convocada por la oposición. Sin embargo, prima la desconfianza.

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Bajo esa lógica el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se reunió durante más de dos horas en el despacho de Martín Menem con diputados aliados y provinciales. Con el proyecto de presupuesto en la mano, se establecieron compromisos de partidas para algunas provincias y se intentó evacuar dudas respecto a puntos opacos de las erogaciones previstas.

El ajuste en discapacidad es el punto más incómodo para los aliados, quienes son clave para inclinar la balanza a favor del proyecto del Gobierno o la extensión para el año que viene de la emergencia en el área. El funcionario económico les reiteró que ya están las partidas asignadas para cumplir con la ley que redactó La Libertad Avanza. “A Guberman lo sacudimos con discapacidad y presupuesto”, cuenta un aliado. “Él dice que las erogaciones para el dictamen con LLA están y que ya estaban en el proyecto de presupuesto que presentaron. Le pedimos que nos digan cuánto cuesta lo que nosotros firmamos en el dictamen”, revelan la desconfianza existente.

El argumento que expuso fue poco convincente. “¿Cómo puede ser que si estaba la partida se haya permitido semejante discusión?”, se pregunta un legislador y recuerda no sólo las protestas y reclamos de las personas con discapacidad sino el desplantes de Patricia Bullrich sobre el tema ante su propio Gobierno. “Nosotros pedimos que nos presenten el informe y se supone que lo van a hacer. De eso depende que acompañemos el proyecto oficial de discapacidad o la emergencia de la oposición. Nos quedaron 80 dudas”, concluyen sobre ese aspecto.

Luego gran parte de la reunión se la llevaron los recursos para obras viales. Allí las distintas provincias iniciaron sus reclamos con las particularidades de cada caso. Se planteó la situación de las rutas 5 y la 3 que cuentan con un crédito de la CAF y que en estos tres años de administración libertaria no fue ejecutado. “Dijo que le va a asignar todos los fondos en 2027, que lo van a anunciar dentro de un mes”, replicó un legislador también desconfiado. “Lo que no hicieron n en 3 años lo prometen hacer en 1”.

Frente a representantes del PRO, el radicalismo, Provincias Unidas, LLA y el MID se produjo una fuerte discusión en torno al fideicomiso que se financia del impuesto a los combustibles destinado a las rutas y que no se ejecuta. El presupuesto 2027 no detalla a qué ruta iría la inversión ni el monto. “No brindan detalle de la asignación dentro del fideicomiso”, reclamaron.

Desactivar el frente de universidades y discapacidad es clave para el gobierno y para el Ministro de Economía que insiste en cerrar un frente político con los gobernadores capaz de bajar el riesgo país y calmar al mercado financiero. La sesión está convocada para el jueves 15 que además discutirá si aprueba o rechaza el DNU 70 y una solución para los endeudados. Ese último punto del temario no es preocupación para Caputo porque ningún dictamen implica costo fiscal.

Ya sin el funcionario, se evaluó evitar la convocatoria opositora con un decreto que anule el artículo que derogó la ley de tierras o aceptar la propuesta de Miguel Ángel Pichetto de incluir en la ley Malvinas o en Propiedad Privada un artículo los límites a la extranjerización territorial de la ley derogada por el fallo de la Corte.