Pablo Moyano volvió a cruzar a la CGT con un pedido claro: "Estar en la calle"

El secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, cargó nuevamente este miércoles contra la CGT al exigirle que esté "en la calle" para enfrentar las políticas del Gobierno de Javier Milei. También recordó que "la primera traición" que recibieron los trabajadores fue por parte de quienes votaron a favor de la Ley Bases y le aconsejó al movimiento obrero y al peronismo "salir de las peleas internas".

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"Hace rato venimos estando en la calle, y vamos a seguir estando. De parte del peronismo no lo estamos viendo y la CGT de vez en cuando moviliza", dijo Moyano en diálogo con Futurock.

La advertencia del líder de Camioneros se da un día antes de una movilización al edificio del ex Ministerio de Producción "en defensa de la industria nacional", protesta convocada por la propia CGT y varios gremios.​​​​​

Sus dichos también suceden en la antesala de la movilización prevista para el 15 de octubre en rechazo al fallo de la corte que eliminó la Ley de Tierras y en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

"Vamos estar mañana, el 15 de octubre y en todas las convocatorias que sean en defensa de la soberanía nacional, de lo derechos de los trabajadores y de los jubilados", señaló Moyano

Para el sindicalista, la oposición peronista tiene que "salir de la encrucijada de las peleas internas" de cara a las elecciones presidenciales del 2027. "La derecha se organiza rápido desde el círculo rojo, mientras nosotros seguimos peleándonos", indicó.

Las críticas a la oposición

Según su planteo, "la primera traición" que padecieron los trabajadores fuer de parte de "los gobernadores peronistas" durante la votación de la Ley Bases, donde estuvo inserta los cambios en la legislación laboral. "Los gobernadores de Catamarca, Córdoba, Salta y Misione le dieron los votos", apuntó.

​​​​​En esa línea, también cuestionó al Poder Judicial por avalar en distintas instancias los recursos que presentó el Gobierno. "La Justicia, que no es independiente, es dependiente del Gobierno, les dio el fallo a favor de las universidades y la reforma laboral", sostuvo.

​​​​​Y concluyó: ​​​​​"Si tuviéramos una dirigencia fuerte del peronismo, los gobernadores no hubieran votado la Ley Bases".​​​​​​​​​​​