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Conflicto en Medio Oriente

Netanyahu afirmó que Hamás podría intentar lanzar ataques antes de las elecciones legislativas en Israel

En VIVO - Actualizado hace 29 minutos

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este martes 6 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.

Netanyahu afirmó que Hamás podría intentar lanzar ataques antes de las elecciones legislativas en Israel

En medio de la disputa por el control del estrecho de Ormuz, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, reafirmó que la vía marítima no se reabrirá hasta que se cumplan las siete condiciones fijadas en el memorándum de entendimiento firmado en junio con Estados Unidos. Según medios estatales, Irán presentó su propuesta durante la Asamblea General de la ONU, planteando un plazo de siete días para restablecer el tránsito normal si Washington acepta las exigencias. “La postura de la República Islámica es clara y firme”, sostuvo Qalibaf, quien advirtió que se terminó el tiempo de prolongar el proceso diplomático con exigencias unilaterales.  

Por su parte, el portavoz de Exteriores, Esmaeil Baghaei, descartó que existan conversaciones nucleares con Washington y subrayó que el foco actual está en garantizar la seguridad de navegación en Ormuz. El documento en circulación plantea un período de confianza de siete días para retomar una versión mejorada del acuerdo de junio, aunque persisten diferencias sobre la secuencia de las medidas. Qatar continúa transmitiendo mensajes entre ambas partes, mientras el canciller Abbas Araqchi advirtió que Irán está preparado para responder si Estados Unidos retoma la vía militar. En paralelo, el Ejército iraní anunció que ampliará el alcance de sus misiles, reforzando la tensión en un conflicto que mantiene bloqueada una de las principales rutas energéticas del mundo.  Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este lunes 5 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.

Hace 27 minutos

Netanyahu afirma que Hamás podría intentar lanzar ataques antes de las elecciones legislativas en Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este martes que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) podría intentar lanzar un ataque antes de las elecciones del 27 de octubre con el objetivo de "influenciar" en las legislativas, en las que el jefe del Gobierno israelí aspira a obtener un nuevo mandato.

 

"Debido a que Hamás está muy débil, intentará desafiarnos con lo que queda de sus fuerzas antes de las elecciones en un intento de influir en ellas", dijo al inicio de una reunión del Ejecutivo.

 

"Estamos preparados para ello. Ante todo, impediremos estos intentos y, en cualquier caso, responderemos con fuerza aplastante si cometen ese error", agregó.

 

Hace 1 hora

Israel ordenó al Ejército "prepararse para cualquier escenario" en la Franja de Gaza ante posibles ataques por parte de Hamás

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ordenó al Ejército "prepararse para cualquier escenario" en la Franja de Gaza ante posibles ataques por parte de Hamás, en la víspera del tercer aniversario de los ataques del 7 de octubre de 2023, que desataron la ofensiva a gran escala israelí contra el enclave palestino.



Katz subrayó "la necesidad de prepararse para los peores escenarios posibles y de responder con gran fuerza a cualquier dato de Inteligencia o advertencia para evitar cualquier amenaza", algo que "se suma a las intensas operaciones ya en marcha". "En caso de que nuestras fuerzas sufran daño alguno, Hamás y la población de Gaza pagarán un alto precio, uno desproporcionado", amenazó.

 

Israel y Hamás pactaron en octubre de 2025 aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro de Gaza, que llevó aparejado un alto el fuego durante el que han continuado los ataques contra el enclave, con 1.460 palestinos muertos desde entonces en la Franja, según las autoridades gazatíes.

09:32 | 05/10/2026

Se dispara el petróleo mientras Irán advierte que no abrirá el estrecho de Ormuz

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este lunes 5 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.

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15:18 | 03/10/2026

Flydubai: Emiratos Árabes dijo que el copiloto intentó tomar el control del avión

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos señalaron que el copiloto del vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv atacó al comandante con un hacha de emergencia. 

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09:28 | 03/10/2026

Ataques en Ormuz: proyectiles "no identificados" impactaron contra dos petroleros

La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó que los ataques sucedieron por separado.

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07:36 | 02/10/2026

EE.UU. refuerza su presencia militar en Medio Oriente y crece la tensión con Irán

Washington envió unos 9.000 soldados a bordo de siete buques mientras Trump evalúa una nueva escalada contra Teherán tras las elecciones de noviembre.

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08:09 | 01/10/2026

Trump confirmó que mandará tres nuevos portaaviones a Medio Oriente en noviembre

El gobierno estadounidense anunció que enviará tres nuevos portaaviones y dos grupos de desembarco a las inmediaciones de Irán para el mes de noviembre. Lo informó el Comando Central norteamericano a través de un comunicado.

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11:23 | 30/09/2026

Ministros israelíes apuntan al "terrorismo" tras el desvío de un avión con 180 israelíes

Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich afirmaron que un terrorista intentó estrellar la nave con 180 israelíes a bordo, mientras la aerolínea Flydubai confirmó que los pasajeros están a salvo y que se investigan las causas del incidente.

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10:49 | 30/09/2026

El petróleo cierra septiembre con alzas de hasta 14% por estancamiento de negociaciones

A pesar de la paulatina recuperación en los despachos desde Medio Oriente y la reactivación de puertos saudíes, la escasez de combustibles derivados y la negativa de Donald Trump a flexibilizar sanciones mantienen la presión sobre el mercado energético.

Imagen de archivo de un petrolero atracado en una terminal petrolífera marítimas cerca de Basora, Irak.

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06:51 | 30/09/2026

Irán confirma que recibió la respuesta de EEUU a su propuesta de paz

Teherán informó que Washington respondió a su iniciativa para retomar las negociaciones, mientras EEUU amplía sanciones contra Irán y completa su retirada militar de Irak.
 

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11:07 | 29/09/2026

Estados Unidos abandona sus últimas bases en Irak tras más de 20 años

La salida definitiva de las tropas norteamericanas fue festejada como una victoria por las milicias proiraníes. Dirigentes sunitas y analistas advierten por el riesgo de un peligroso vacío de seguridad.

Vehículos en una calle de Faluya, Irak

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07:03 | 29/09/2026

Tras primeros contactos con EE.UU., Irán ratifica que mantiene su posición

Washington y Teherán dialogaron el lunes por separado con mediadores mientras evalúan una nueva ronda de negociaciones. El canciller de Irán ratificó que condiciona la reapertura del estrecho de Ormuz a que EE.UU. garantice el fin de sus ataques, de su bloqueo marítimo y su retirada de la región.

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07:40 | 28/09/2026

En medio de la tensión, Trump anunció que sus funcionarios hablaron con mediadores de Irán

Horas antes, la prensa había adelantado que el canciller de Irán, Abbas Araghchi, se reuniría con funcionarios norteamericanos en Nueva York, ciudad en la que la semana pasada se realizó la Asamblea General de la ONU. Mientras, crece la tensión en el estrecho de Ormuz.

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03:59 | 27/09/2026

EE.UU. denuncia que un grupo terroristas quiso atacar su base en Reino Unido

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó que los acusados fueron arrestados. Además, destacó el trabajo conjunto con el gobierno británico. 

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11:41 | 26/09/2026

Trump le respondió a la propuesta de Irán sobre Ormuz: "No es aceptable"

El presidente estadounidense Donald Trump le respondió a las autoridades iraníes sobre la propuesta que le presentaron para reabrir Ormuz en siete días. Volvió a decir que Estados Unidos tiene "el control total" del estrecho.

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19:24 | 25/09/2026

Los combustibles aumentan 1% desde este sábado por los efectos de la guerra

Producto de la suba del barril, las naftas en surtidores subirán nuevamente. La volatilidad en el plano internacional impacta en el mercado argentino.

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