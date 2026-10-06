Netanyahu afirmó que Hamás podría intentar lanzar ataques antes de las elecciones legislativas en Israel

En medio de la disputa por el control del estrecho de Ormuz, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, reafirmó que la vía marítima no se reabrirá hasta que se cumplan las siete condiciones fijadas en el memorándum de entendimiento firmado en junio con Estados Unidos. Según medios estatales, Irán presentó su propuesta durante la Asamblea General de la ONU, planteando un plazo de siete días para restablecer el tránsito normal si Washington acepta las exigencias. “La postura de la República Islámica es clara y firme”, sostuvo Qalibaf, quien advirtió que se terminó el tiempo de prolongar el proceso diplomático con exigencias unilaterales.

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Por su parte, el portavoz de Exteriores, Esmaeil Baghaei, descartó que existan conversaciones nucleares con Washington y subrayó que el foco actual está en garantizar la seguridad de navegación en Ormuz. El documento en circulación plantea un período de confianza de siete días para retomar una versión mejorada del acuerdo de junio, aunque persisten diferencias sobre la secuencia de las medidas. Qatar continúa transmitiendo mensajes entre ambas partes, mientras el canciller Abbas Araqchi advirtió que Irán está preparado para responder si Estados Unidos retoma la vía militar. En paralelo, el Ejército iraní anunció que ampliará el alcance de sus misiles, reforzando la tensión en un conflicto que mantiene bloqueada una de las principales rutas energéticas del mundo. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este lunes 5 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.