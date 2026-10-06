Financiamiento Universitario y DNU 70/23: la UCR vuelve a las calles y marcha el 15

Con el envión de un fallo judicial contra el veto libertario encubierto al Financiamiento Universitario y el impacto simbólico del reconocimiento de la UBA a Lionel Messi, el radicalismo convoca a marchar la semana que viene al Congreso. Como en masivas movilizaciones anteriores, la Unión Cívica Radical tendrá presencia en la plaza el próximo miércoles 15 de octubre, cuando la Cámara de Diputados discuta el DNU 70/23. Lo harán, en primera medida, para acompañar el reclamo universitario pero con expresiones, dentro y fuera del parlamento, que irán en contra del decreto firmado por Javier Milei apenas comenzó su gestión.

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La mesa de conducción nacional de la UCR se reunirá este miércoles pero, según adelantaron a El Destape, el Comité va a convocar a marchar en defensa de la educación universitaria en una semana muy especial: después de haber aprobado e insistido la Ley de Financiamiento Universitario, avalada por la Corte Suprema, el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 emitido por el Poder Ejecutivo, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei buscó suspender la aplicación de la norma apelando a restricciones presupuestarias de normativas anteriores. En su fallo, el magistrado remarcó que el Ejecutivo incurrió en un "veto encubierto" y ordenó la puesta en marcha inmediata de la legislación junto con la reglamentación y asignación de las partidas presupuestarias correspondientes.

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Una decisión que estuvo acompañada por un evento diferente, paralelo, pero que inyectó aún más fortaleza a la lucha de los universitarios: Lionel Messi, en el día de su despedida de la Selección argentina, recibió el Doctorado Honoris Causa de la UBA en una ceremonia realizada en el predio que posee la AFA en Ezeiza junto, entre otros, a Emiliano Yacobitti, una de las cabezas radicales de la CABA y vicerrector de esa institución educativa. La foto de la jornada fue la del Diez con un pin de la Universidad de Buenos Aires. Un condimento espectacular para la pelea por el financiamiento, como lo fueron la bandera de Malvinas y el partido contra Inglaterra en el Mundial para acabar con el intento de derogación de la Ley de Tierras.

El Comité Nacional de la UCR celebró el fallo que “resguarda el derecho a la educación superior y el orden constitucional ratificando que el Ejecutivo no puede frenar ni suspender la eficacia de una ley que fue ratificada e insistida” por el Congreso y le exigió al Gobierno “el inmediato acatamiento del fallo” que hizo lugar a la acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional, la UBA, docentes, no docentes e investigadores.

Los que anticiparon su participación en la movilización fueron los radicales porteños. Desde el Comité de CABA confirmaron el fin de semana su presencia en la marcha. El secretario general del partido, Juan Loupias, lo ratificó ante la consulta de El Destape: “La educación pública y la Universidad argentina forman parte de nuestra identidad y son una herramienta fundamental para la movilidad social y el desarrollo del país”.

Según indicó el dirigente, el reclamo estará centrado en la situación que atraviesan las casas de altos estudios nacionales y en la necesidad de que el Gobierno cumpla con el financiamiento ordenado por ley. Sin embargo, la movilización coincidirá con la sesión especial convocada en Diputados para tratar, entre otros temas, el DNU 70/2023. Loupias adelantó que van a “acompañar el reclamo para que el Congreso discuta y resuelva definitivamente la situación” de ese decreto y enfatizó que “el radicalismo ha sido claro en algo que para nosotros es central: las transformaciones que necesita la Argentina tienen que hacerse respetando al Congreso, las instituciones y la división de poderes”.

En ese sentido, la diputada nacional de la UCR por CABA, Mariela Coletta, le dijo a El Destape que “el 15 de octubre tenemos que convocar una marcha absolutamente masiva”, tanto “por el financiamiento universitario” como por la “defensa de nuestra democracia: hoy tenemos una ley del Congreso aprobada por mayorías especiales que el Gobierno elige no cumplir”. Pero, además, destacó que la movilización también “es por las personas con discapacidad, por los jubilados y en contra de la derogación de la Ley de Tierras”.

Sobre el DNU 70/23, Coletta destacó su inconstitucionalidad, porque “en su momento no había ni necesidad ni urgencia para hacerlo. El Gobierno ya tuvo tres años para tratar las leyes y no pone ninguna voluntad en hacerlo porque no tiene apoyo suficiente en el Congreso”. Junto al otro diputado radical por CABA, Martín Lousteau, la legisladora firmó el pedido de sesión y ambos anticiparon su posición en contra del decreto.

Con todos estos condimentos, Loupias invitó a “marchar por la Universidad pública, pero también por algo más profundo: por una Argentina donde se respete la ley, donde las instituciones funcionen y donde la educación vuelva a ser una prioridad”.