Martes 6 de Octubre del 2026 Mar 6 Oct
Cotizaciones
Dólar Oficial $1540
Dólar Tarjeta $2002
Dólar Blue $1550
Dólar CCL $1610.8
Euro $1712.8
Riesgo País 574
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Selección Argentina

Despedida de Messi de la Selección Argentina: juega ante Benín y con una fiesta para el 10 en el Monumental

En VIVO - Actualizado hace 1 minuto

El capitán le dice adiós a la "Albiceleste" mayor tras 21 años, nueve finales disputadas y cuatro títulos obtenidos. Lo hace en medio de una fiesta que tiene varios artistas para saludarlo.

Despedida de Messi de la Selección Argentina: juega ante Benín y con una fiesta para el 10 en el Monumental

El mejor deportista de la historia, Lionel Messi, decidió retirarse de la Selección Argentina después de la final de la Copa del Mundo. El crack no jugará más con la celeste y blanca y tendrá su último partido contra Benín en el estadio Monumental a partir de las 20:00 con una fiesta que tendrá múltiples invitados y bandas. La fiesta comienza a las 17:00 y será el momento para despedir al mejor jugador actual. 

El capitán le dice adiós a la "Albiceleste" mayor tras 21 años, nueve finales disputadas y cuatro títulos obtenidos. El entrenador Lionel Scaloni colocará el mejor equipo posible para que la noche sea muy especial, en tanto que habrá 20 campeones del mundo de Qatar 2022 que acompañarán al astro rosarino en la función final en su país natal. Algunos de ellos no estarán presentes, pero sí estará la gran figura del Inter Miami en su despedida.

 

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.

SUSCRIBITE A EL DESTAPE

 

Hace 12 minutos

Por qué Messi cambió la manera de festejar sus goles

Lionel Messi cambió la manera de festejar sus goles con el paso del tiempo. Por qué fue mutando a la hora de celebrar sus tantos en clubes y con la Selección Argentina.

Por qué Lionel Messi cambió la manera de festejar sus goles

Leer la nota completa

Hace 14 minutos

LA SELECCION VA AL MONUMENTAL EN DESCAPOTABLE

 

Hace 14 minutos

La contundente definición de Mariano Closs sobre Lionel Messi

Mariano Closs analizó la carrera de Lionel Messi en ESPN, elogió sus récords y lo situó junto a Diego Maradona en la cima de la historia.

"No hay jugador en la historia": la contundente definición de Mariano Closs sobre Lionel Messi

Leer la nota completa

Hace 22 minutos

Qué cambió en Messi con la llegada de Lionel Scaloni a la Selección Argentina

Lionel Messi atravesó un cambio decisivo con Lionel Scaloni: pasó de la frustración y la renuncia a disfrutar la Selección y ser campeón del mundo.

Lionel Messi atravesó un cambio decisivo con Lionel Scaloni: pasó de la frustración y la renuncia a disfrutar la Selección y ser campeón del mundo.

Lionel Messi construyó una carrera repleta de títulos, tanto a nivel clubes como con la Selección Argentina. Con la "Albiceleste" conquistó, entre otros logros, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, pero hubo una consagración que durante años estuvo en el centro de todos sus deseos: el Mundial.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

EL VIDEO DE LA FIFA A MESSI

 FIFA le hizo un video homenaje a Lionel Messi a su manera y a la distancia, pocas horas antes del partido de despedida del astro de la Selección Argentina frente a Benín. La entidad que rige el fútbol a nivel global, presidida por Gianni Infantino, publicó en sus canales oficiales una recopilación de los mejores momentos de "Leo" en los Mundiales con la camiseta de la "Albiceleste".

El astro rosarino de 39 años disputó en total seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos - México - Canadá 2026. Si bien la consagración definitiva fue en Qatar con el único título frente a Francia por penales, también hubo otros grandes pasajes del zurdo en el torneo más importante de este deporte. De hecho, el combinado nacional alcanzó la final en Brasil y en la última cita, con sendas derrotas en las prórrogas contra Alemania y España respectivamente.

Hace 1 hora

Quién es Steve Mounié, la figura de Benín, rival de Argentina

Steve Mounié es el capital de la selección de fútbol de Benín, que enfrenta a la selección argentina en el partido de despedida de Lionel Messi.

Steve Mounié, futbolista beninés. (Crédito de foto: Vincent Michel / Ouest-France)

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Le dio una asistencia a Messi en su debut y hoy pide que le firme un tatuaje

En 2004, la Selección Argentina jugó contra Paraguay para asegurar a Messi en la Albiceleste: ganó 8-0 y el rosarino metió un gol. 

En su debut en la Selección Argentina, Messi marcó un gol contra Paraguay.

En la previa del partido entre la Selección Argentina y Benín, en el que Lionel Andrés Messi se retirará de la Albiceleste, un exfutbolista que compartió cancha con el capitán en su debut internacional pidió que firme el tatuaje con el que lo homenajeó. 

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Messi le dice adiós a la Selección Argentina con su "último tango" en Buenos Aires

Lionel Messi juega su último partido en la Selección Argentina contra Benín, en el estadio Monumental, este martes 6 de octubre desde las 20 horas. Jornada histórica para el fútbol argentino, con el amistoso en homenaje al mejor jugador de todos los tiempos.

Llegó el día más triste: Lionel Messi se despide de la Selección Argentina.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Precio y dónde comprar la camiseta de despedida de Messi de la Selección Argentina

La camiseta conmemorativa de Lionel Messi ya está a la venta en la tienda oficial de Adidas. Te contamos los detalles para adquirirla.

Lionel Messi. (Crédito de foto: Adidas)

Leer la nota completa

Hace 2 horas

El emocionante anuncio de la esposa de una figura de la Selección: "Padres"

La esposa de una famosa figura de la Selección Argentina habló sobre su proyecto de vida en pareja e hizo un anuncio que sorprendió en redes sociales.

La esposa de una famosa figura de la Selección Argentina habló sobre su proyecto de vida en pareja e hizo un anuncio que sorprendió en redes sociales.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Los 10 mejores momentos de Lionel Messi en la historia de los Mundiales

Lionel Messi cerró su historia en los Mundiales tras seis participaciones inolvidables. Repasá las diez jugadas y momentos que hicieron eterna su leyenda.

Lionel Messi cerró su historia en los Mundiales tras seis participaciones inolvidables. Repasá las diez jugadas y momentos que hicieron eterna su leyenda.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Se conoció que va a hacer el Papu Gómez en la despedida de Messi en la Selección Argentina

Esta será la primera vez en años que Papu Gómez tenga contacto con una jornada de la Selección, ya que su última aparición fue en la celebración tras la consagración en Qatar.

Leer la nota completa

Hace 2 horas

Sergio Torres, el santafesino que cerrará con el show sorpresa la despedida de Messi

El reconocido cantante de cumbia fue el elegido por el capitán de la Selección Argentina para ser el broche de oro en una noche llena de emociones. Su historia y el vínculo especial con "La Pulga".

El reconocido cantante de cumbia fue el elegido por el capitán de la Selección Argentina para ser el broche de oro en una noche llena de emociones.

Leer la nota completa

Hace 3 horas

Quién es el representante de Messi después de la muerte de su padre

Tras la muerte de su padre, quién es el representante de Lionel Messi. Cómo sigue la carrera y el futuro del astro rosarino que juega en el Inter Miami.

Quién es el representante de Messi después de la muerte de su padre

Leer la nota completa

Hace 3 horas

Qué le pasó a Jorge Messi, padre de Lionel Messi y representante del ídolo de la Selección

Su rol en la vida del astro futbolístico ha sido clave desde su más temprana infancia. Y ha sido no solo un gran apoyo emocional, sino un soporte en la administración de su carrera como el mejor del mundo.

Leo Messi y su papá.

Leer la nota completa

Hace 3 horas

Por qué Walter Samuel se va de la Selección Argentina

Walter Samuel no seguirá formando parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina. Por qué el exdefensor de la "Albiceleste" se separa de Lionel Scaloni en el combinado nacional.

Walter Samuel no seguirá en la Selección Argentina en 2027

Leer la nota completa

Hace 3 horas

Ver la Selección Argentina vs. Benín en la despedida de Messi: dónde hacerlo

Benín y Argentina se enfrentan este martes en el Estadio Más Monumental, y te contamos por dónde se puede ver el último partido de Lionel Messi con su selección.

Lionel Messi de Argentina y Steve Mounie de Benín.

Leer la nota completa
Tendencias
Las más vistas