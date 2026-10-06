Despedida de Messi de la Selección Argentina: juega ante Benín y con una fiesta para el 10 en el Monumental

El mejor deportista de la historia, Lionel Messi, decidió retirarse de la Selección Argentina después de la final de la Copa del Mundo. El crack no jugará más con la celeste y blanca y tendrá su último partido contra Benín en el estadio Monumental a partir de las 20:00 con una fiesta que tendrá múltiples invitados y bandas. La fiesta comienza a las 17:00 y será el momento para despedir al mejor jugador actual.

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El capitán le dice adiós a la "Albiceleste" mayor tras 21 años, nueve finales disputadas y cuatro títulos obtenidos. El entrenador Lionel Scaloni colocará el mejor equipo posible para que la noche sea muy especial, en tanto que habrá 20 campeones del mundo de Qatar 2022 que acompañarán al astro rosarino en la función final en su país natal. Algunos de ellos no estarán presentes, pero sí estará la gran figura del Inter Miami en su despedida.