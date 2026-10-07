De un ídolo a otro: el emotivo gesto de Charly García en la despedida de Messi. Foto: Instagram

Este martes por la noche Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina frente a Benín. Entre los 86.000 hinchas estuvo Charly García, quien dijo presente en el adiós al capitán de la Albiceleste. El momento fue capturado por las cámaras de la transmisión, donde se pudo ver al ídolo del rock nacional disfrutando del duelo desde un palco del Estadio Monumental de River Plate.

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Charly dijo presente en el adiós de Messi de la Selección Argentina. Foto: Captura de pantalla

Lionel Messi se retira del seleccionado tras 21 años. En su más de dos décadas con la celeste y blanca presenció nueve finales y ganó cuatro títulos. En este sentido, Lionel Scaloni puso a jugar durante el último duelo del rosarino a sus 20 compañeros Campeones del Mundo Qatar 2022. La velada comenzó alrededor de las 17 horas con shows en vivo tanto en la previa, entretiempo y cierre.

Lionel Messi rompió en el micro mientras llegaba al Monumental

La jornada empezó temprano con miles esperando la llegada del jugador a las inmediaciones. Esta fue la postal con la que fue recibido el 10, quien desde el micro del seleccionado quebró en llanto. El momento quedó registrado por las cámaras y se puede ver al capitán secando sus lágrimas con un pañuelo.

Tras 21 años, el capitán del seleccionado argentino se despide en un partido que contará con 86.000 hinchas presentes y el mundo entero siguiendo el encuentro. La despedida comenzó alrededor de las 17 horas con una programación musical, cuyo cierre es sorpresa. Por su parte, el entrenador Lionel Scaloni pondrá sobre el campo de juego al mejor equipo posible para terminar de coronar la noche.