Quiénes son los 70 jugadores que debutaron con Lionel Scaloni en la Selección Argentina

La Selección Argentina goleó 4 a 0 a Bolivia en el primer amistoso de la fecha FIFA y contó con el debut de cinco futbolistas de la mano de Lionel Scaloni. El DT todavía no anunció lo que sucederá con su futuro en la "Albiceleste", pero pase lo que pase no hay dudas que dejó un enorme legado desde su presentación en 2018 hasta la actualidad. De hecho, fueron 70 los jugadores que sumaron minutos por primera vez con el combinado nacional desde que el técnico campeón de todo asumió en el cargo y puede haber tres más contra Burkina Faso en el Estadio Monumental.

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Los 70 jugadores de la Selección Argentina que debutaron con Lionel Scaloni como DT

Gerónimo Rulli (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Renzo Saravia (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Exequiel Palacios (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Gonzalo Martínez (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Giovanni Simeone (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Walter Kannemann (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Alan Franco (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Matías Vargas (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Franco Cervi (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Franco Vázquez (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Santiago Ascacíbar (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Rodrigo Battaglia (vs. Guatemala el 7 de septiembre de 2018). Rodrigo De Paul (vs. Irak el 11 de octubre de 2018). Juan Foyth (vs. México el 16 de noviembre de 2018). Gastón Giménez (vs. México el 16 de noviembre de 2018). Paulo Gazzaniga (vs. México el 16 de noviembre de 2018). Gonzalo Montiel (vs. Venezuela el 22 de marzo de 2019). Lisandro Martínez (vs. Venezuela el 22 de marzo de 2019). Matías Suárez (vs. Venezuela el 22 de marzo de 2019). Domingo Blanco (vs. Venezuela el 22 de marzo de 2019). Esteban Andrada (vs. Marruecos el 26 de marzo de 2019). Iván Marcone (vs. Marruecos el 26 de marzo de 2019). Matías Zaracho (vs. Marruecos el 26 de marzo de 2019). Juan Musso (vs. Chile el 5 de septiembre de 2019). Lucas Martínez Quarta (vs. Chile el 5 de septiembre de 2019). Nicolás Domínguez (vs. Chile el 5 de septiembre de 2019). Alexis Mac Allister (vs. Chile el 5 de septiembre de 2019). Leonardo Balerdi (vs. México 10 de septiembre de 2019). Adolfo Gaich (vs. México 10 de septiembre de 2019). Lucas Ocampos (vs. Alemania el 9 de octubre de 2019). Nicolás González (vs. Ecuador el 13 de octubre de 2019). Facundo Medina (vs. Ecuador el 13 de octubre de 2020). Emiliano Martínez (vs. Chile el 3 de junio de 2021). Cristian Romero (vs. Chile el 3 de junio de 2021). Julián Álvarez (vs. Chile el 3 de junio de 2021). Nahuel Molina (vs. Chile el 3 de junio de 2021). Emiliano Buendía (vs. Colombia el 1° de febrero de 2022). Lucas Boyé (vs. Venezuela el 25 de marzo de 2022). Marcos Senesi (vs. Estonia el 5 de junio de 2022). Thiago Almada (vs. Honduras el 23 de septiembre de 2022). Nehuén Paz (vs. Honduras el 23 de septiembre de 2022). Enzo Fernández (vs. Honduras el 23 de septiembre de 2022). Alejandro Garnacho (vs. Australia el 15 de junio de 2023). Facundo Buonanotte (vs. Indonesia el 19 de junio de 2023). Valentín Barco (vs. El Salvador el 22 de marzo de 2024). Walter Benítez (vs. Costa Rica el 26 de marzo de 2024). Valentín Carboni (vs. Costa Rica el 26 de marzo de 2024). Valentín Castellanos (vs. Chile el 5 de septiembre de 2025). Nicolás Paz (vs. Bolivia el 15 de octubre de 2025). Giuliano Simeone (vs. Perú el 19 de noviembre de 2025). Franco Mastantuono (vs. Chile el 5 de junio de 2025). José Manuel López (vs. Puerto Rico el 14 de octubre de 2025). Lautaro Rivero (vs. Puerto Rico el 14 de octubre de 2025). Aníbal Moreno (vs. Puerto Rico el 14 de octubre de 2025). Facundo Cambeses (vs. Puerto Rico el 14 de octubre de 2025). Kevin Mac Allister (vs. Angola el 14 de noviembre de 2025). Máximo Perrone (vs. Angola el 14 de noviembre de 2025). Joaquín Panichelli (vs. Angola el 14 de noviembre de 2025). Gianluca Prestianni (vs. Angola el 14 de noviembre de 2025). Gabriel Rojas (vs. Mauritania el 27 de marzo de 2026). Agustín Giay (vs. Mauritania el 27 de marzo de 2026). Santiago Beltrán (vs. Honduras el 6 de junio de 2026). Tomás Aranda (vs. Honduras el 6 de junio de 2026). Nicolás Capaldo (vs. Honduras el 6 de junio de 2026). Joaquín Freitas (vs. Honduras el 6 de junio de 2026). Román Vega (vs. Bolivia el 30 de septiembre de 2026). Ezequiel Fernández (vs. Bolivia el 30 de septiembre de 2026). Santiago Simón (vs. Bolivia el 30 de septiembre de 2026). Valentín Gómez (vs. Bolivia el 30 de septiembre de 2026). Leonel Flores (vs. Bolivia el 30 de septiembre de 2026).

Con Lionel Scaloni debutaron 70 jugadores en la Selección Argentina

Los 3 jugadores que pueden debutar en la Selección Argentina y sumarse a la lista

De cara a los encuentros contra Burkina Faso y Benín, en el seleccionado pueden hacer su debut tres jugadores más que integran la lista. Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Matías Soulé (Roma) y Santiago Castro (Roma) no ingresaron ante Bolivia, pero el primero de ellos no estuvo presente porque jugará este jueves 1° de octubre en el "Pincha" contra Platense por los cuartos de final de la Copa Argentina. Se espera que esté de regreso para el segundo amistoso y pueda sumar minutos.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en la fecha FIFA

La "Albiceleste" de Lionel Scaloni se presenta este sábado 3 de octubre desde las 21 horas en el Estadio Monumental contra Burkina Faso. Tal como sucedió con la goleada por 4 a 0 ante Bolivia, la transmisión de dicho encuentro estará a cargo de Telefe y TyC Sports con sus respectivas plataformas. Además, quienes cuenten con servicios de televisión paga podrán acceder a la transmisión mediante plataformas como Flow, DGO y Telecentro Play, según la disponibilidad de cada señal.