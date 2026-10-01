Leonel Flores tuvo una noche que no olvidará. Con 19 años, el delantero de Boca Juniors hizo su estreno en la Selección Argentina durante la goleada 4-0 a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y dejó buenas sensaciones con sus gambetas y personalidad, sobre todo en Lionel Scaloni.

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Flores ingresó a los 35 minutos del complemento en lugar de Exequiel Palacios, cuando Argentina ya tenía prácticamente resuelto el partido. Los goles de Lautaro Martínez, Nico Paz y Cristian “Cuti” Romero habían puesto al equipo de Scaloni 3-0 arriba, pero el contexto no modificó la actitud del juvenil. Apenas tuvo contacto con la pelota, buscó participar y mostró una de las características que lo llevaron rápidamente desde Boca hasta la Selección: la capacidad para encarar y jugar mano a mano.

A los 41 minutos, recibió sobre el sector izquierdo y arrancó hacia el área. En el camino dejó rivales con una serie de gambetas y consiguió meterse en zona de definición. La defensa boliviana, sin embargo, logró cerrarle los espacios antes de que pudiera sacar el remate. La jugada continuó con la pelota suelta. José “Flaco” López ganó la disputa, recuperó el control y definió con un remate cruzado de punta que ingresó junto al palo izquierdo de Guillermo Viscarra para el 4-0 definitivo.

La noche todavía le tenía preparada una oportunidad más. Sobre el final del encuentro, Flores recibió dentro del área y consiguió sacar un remate que parecía tener destino de gol, pero Viscarra le ahogó el festejo y que el delantero de Boca pudiera completar una presentación perfecta, aunque la acción volvió a dejar en evidencia la personalidad del juvenil para asumir riesgos en su primera experiencia con la Selección mayor.

Su estreno, entonces, quedó marcado por algo más que los minutos disputados. Flores ingresó sin esconderse, buscó el arco y se animó a hacer aquello que lo distingue en Boca.

El dato que marca el rápido crecimiento de Flores

La convocatoria de Scaloni llegó después de una evolución veloz dentro del plantel profesional de Boca. El atacante acumula 17 partidos oficiales y dos goles desde su debut en Primera, ocurrido apenas unos meses antes. El partido contra Bolivia significó su primera aparición con la selección mayor, sin embargo el recorrido de Flores hasta llegar a ese momento tuvo algunos capítulos particulares.

El 29 de septiembre de 2025, justo un año antes del debut en el seleccionado, Flores todavía integraba la Quinta División de Boca y fue una de las figuras en el triunfo 6-0 frente a Racing con dos goles marcados. En aquel momento llevaba cerca de un mes sin continuidad y su presentación anterior había sido con la Reserva, ante Aldosivi. Previamente, había bajado a Quinta División después de algunas inconductas que habían generado malestar en el club y afectado su situación deportiva.

El pedido de Scaloni antes de mandarlo a la cancha

Después de la goleada, Scaloni explicó qué le había pedido a Flores antes de ingresar. La indicación fue sencilla y, al mismo tiempo, significativa: que no modificara aquello que lo había llevado hasta la Selección Argentina. “Que hagan lo que hace en su club. Si no lo hiciera estaríamos preocupados. Tiene que hacerlo, porque lo hace muy bien”, explicó el entrenador.

Scaloni también hizo hincapié en la necesidad de acompañar el crecimiento de los jóvenes. En ese sentido, destacó el trabajo que realiza Boca con sus juveniles y mencionó especialmente a Fernando “Vasco” Arruabarrena y Mono Markic como parte de ese proceso de contención.

“Hay que contenerlo, sé que en Boca, el Vasco y el Mono Markic lo cuidan mucho. Es un talento que hay que cuidarlo, como a Franco Mastantuono. Hay que cuidarlo para que den frutos”, señaló. El técnico también buscó poner un límite a las expectativas que pueden aparecer después de una buena actuación. “No podemos pedirle que lo hagan todos los partidos como hoy”, remarcó.

Qué dijo Flores después de su debut

El propio Flores contó que siguió al pie de la letra el consejo que había recibido antes de entrar al campo. “Me pidió eso antes de entrar y que es lo que venía haciendo en el club. Jugué tranquilo con toda la confianza que me dio”, explicó el delantero.

Después de cumplir el sueño de jugar para la selección mayor, el juvenil puso el foco en su familia y en todo lo que hubo detrás de ese momento. “Estoy muy contento por mí y mi familia que siempre me acompañó desde chico”, expresó.

También valoró los minutos que recibió frente a Bolivia y evitó darle demasiada importancia al tiempo que permaneció dentro de la cancha. “Estoy conforme con el tiempo que me tocó jugar y voy a estar conforme siempre. Con tal de que sea jugar al fútbol voy a ser feliz”, sostuvo.

Flores también explicó qué hay detrás de sus gambetas y de esa decisión de pedir la pelota en un escenario de máxima exigencia. “De chico tengo bastante personalidad a la hora de agarrar la pelota y no me importa quién tengo enfrente. Eso es algo muy importante en mi juego”, afirmó.

Sus compañeros, además, intentaron ayudarlo a disfrutar el momento. “Todos me hablaron y me dijeron que lo disfrute al máximo porque es algo muy importante para todos los jugadores”, contó. Y a la hora de definir su propia actuación, Flores fue directo: “Hice lo que sé hacer que es jugar a la pelota y después queda en las manos del DT”.

El próximo desafío de Flores

Después de su primera experiencia con la camiseta argentina, Flores regresará a Boca Juniors y todo indica que estará disponible para el partido del viernes entre el "Xeneize" y Unión de Santa Fe, por el Torneo Clausura.

Mientras tanto, la Selección Argentina tendrá otros dos compromisos durante esta ventana internacional. El equipo de Scaloni enfrentará a Burkina Faso el sábado desde las 21 en el Monumental y luego jugará contra Benín el martes 6 a las 20, también en Núñez. Ese último partido tendrá un significado especial: será la despedida de Lionel Messi ante el público argentino.