Problemas para el Vasco Arruabarrena en Boca por Villa: qué pasó con el colombiano

Boca Juniors enfrenta a Unión de Santa Fe por la onceava fecha del Torneo Clausura este viernes 2 de octubre y Rodolfo "Vasco" Arruabarrena ya piensa en el posible equipo. Sin embargo, este miércoles 30 de septiembre se encontró con una mala noticia que tiene que ver con Sebastián Villa. El colombiano, que viene de sumar minutos contra Racing y ser clave en los cuartos de final de la Copa Argentina, está en duda para jugar contra el "Tatengue" y encendió las alarmas.

{{{htmlAmp}}}

Sebastián Villa preocupó a todo Boca antes de jugar vs. Unión

Lo cierto es que el atacante no se entrenó al igual que sus compañeros debido a un cuadro febril y está en duda para jugar contra el elenco santafesino. Tampoco estuvo presente Leonel Flores, quien está con la Selección Argentina de Lionel Scaloni en Córdoba para el amistoso ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes. Si es que finalmente Lionel Scaloni le da minutos en cancha, es probable que no juegue para Boca dos días más tarde aunque el jueves volverá a Boca Predio.

Igualmente, no todo son malas noticias para el "Xeneize" ya que contaría con un regreso para tener el plantel completo de cara a todo lo que se viene. Más allá del Clausura, Boca también tiene por delante las semifinales de la Copa Argentina contra Banfield y de la Sudamericana ante Vasco Da Gama. Por este motivo, además de las vueltas de Rodrigo Battaglia y Ayrton Costa después de sus respectivas lesiones, ahora también se sumó Camilo Rey Domenech.

Problemas para el Vasco en Boca por Villa: qué pasó con el colombiano

La vuelta del último lesionado al plantel de Boca

El joven volante surgido de las inferiores dejó atrás una dolencia muscular y está listo para volver a sumar minutos. Ante la obligación de hacer rotación en el equipo por los diferentes compromisos, el "Vasco" Arruabarrena ya le dio lugar ocupando el puesto de Leandro Paredes en algunos partidos, pero el campeón del mundo volvió siendo el habitual titular. Ahora, sólo resta que estén disponibles Agustín Marchesín, Tomás Aranda y Adam Bareiro, aunque sus respectivas recuperaciones llevarán unos meses más.

Cuándo juega Boca vs. Unión por el Torneo Clausura

El duelo entre el "Xeneize" y el "Tatengue" por la onceava fecha del campeonato tendrá lugar este viernes 2 de octubre desde las 21.30 en La Bombonera. El árbitro de este compromiso importante para el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y para los de Leonardo Madelón será Sebastián Martínez, mientras que la transmisión estará a cargo del canal ESPN en su versión Premium. Por el lado del dueño de casa, intentará acercarse a Instituto de Córdoba -líder de la Zona A con cinco puntos de ventaja- mientras que la visita buscará meterse en los puestos de playoffs.

La formación de Boca vs. Unión

En cuanto al posible equipo de Boca Juniors, también sin el arquero Álvaro Montero por su participación en la Selección de Colombia, todo indica que saldrá con: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santaigo Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Sebastián Villa y Miguel Merentiel