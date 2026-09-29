El plan de Arruabarrena en Boca ante Unión: la formación y el jugador que está "tocado"

Boca Juniors prepara el partido ante Unión de Santa Fe y Rodolfo Vasco Arruabarrena evalúa la situación de un "tocado" físicamente para definir el equipo.

El calendario no le da demasiado margen a Boca Juniors para detenerse a festejar la clasificación ante Racing. Con el envión de 15 partidos sin perder y todavía con tres competencias por delante, el equipo ya tiene la mirada puesta en Unión de Santa Fe, rival del viernes en La Bombonera, y en ese escenario Rodolfo “Vasco” Arruabarrena deberá decidir si mantiene la base o introduce alguna variante por cuestiones físicas.

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La principal incógnita pasa por Facundo "Jagger" Herrera, quien terminó el partido ante Racing con un golpe en la pierna derecha y debió ser reemplazado durante el tramo final del encuentro en el Gigante de Arroyito. Una vez en el banco de suplentes, el defensor fue observado con hielo en la zona afectada, aunque hasta el momento no apareció un parte médico que indique una lesión de mayor consideración.

El propio Arruabarrena en Boca llevó tranquilidad después del encuentro, aunque dejó claro que Herrera debía ser evaluado antes de determinar su disponibilidad: “Hay algunos jugadores, como Facundo Herrera, que tuvo un golpe. Nada serio, pero hay que ver cómo llegan”. Por ahora, el escenario apunta a un traumatismo y no a una lesión. Si la evolución durante los entrenamientos es favorable, el futbolista tendría posibilidades de estar frente al Tatengue.

La idea del Vasco Arruabarrena en Boca para enfrentar a Unión

Más allá de la situación de Herrera, Arruabarrena tendría decidido sostener la estructura que viene utilizando. La distancia entre el encuentro con Racing y el próximo compromiso le permite al plantel disponer de varios días para recuperarse.

Por ese motivo, si no aparecen nuevas molestias durante la semana, la tendencia indica que Boca presentaría ante Unión una formación muy similar a la que consiguió avanzar en la Copa Argentina.

El entrenador realizará primero los controles físicos correspondientes y recién después terminará de definir el equipo. La intención es darle continuidad a una base que atraviesa un buen momento y evitar modificaciones innecesarias.

La ausencia confirmada que tendrá Boca y la probable formación

El único jugador que ya está descartado por una cuestión ajena a lo físico es Álvaro Montero. El arquero continúa afectado a la Selección de Colombia por la fecha FIFA, por lo que Arruabarrena deberá recurrir nuevamente a otra alternativa para ocupar el arco del Xeneize.

Más allá de esa baja, el cuerpo técnico no contempla por ahora cambios importantes. Si Herrera responde bien y el resto del plantel completa la semana sin inconvenientes, Boca se encamina a repetir buena parte del equipo que viene de eliminar a Racing.

Así, todo indica que Boca saldrá con los siguientes 11: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Boca no pierde de vista la tabla de posiciones

El partido contra Unión no será importante solamente por la necesidad de seguir avanzando en el campeonato. Boca llega ubicado quinto en el Grupo A, con 17 puntos, y necesita continuar sumando para asegurar su lugar en los playoffs.

Además, el Xeneize ocupa el tercer puesto de la tabla anual, dentro de los lugares de clasificación a la Copa Libertadores. Independiente Rivadavia de Mendoza aparece cuatro unidades por encima, por lo que también está en juego la posibilidad de acercarse al liderazgo.

En ese contexto, el duelo del viernes adquiere valor más allá de la clasificación directa a la siguiente instancia: cada punto puede resultar determinante en la pelea de la tabla acumulada.

La Copa Sudamericana cambia la planificación

En Boca también saben que no todos los partidos podrán afrontarse con la misma formación. El siguiente desafío ante Instituto, previsto para el viernes 9 de octubre, quedará muy cerca del comienzo de una serie clave.

La ida de las semifinales de la Sudamericana frente a Vasco da Gama está programada para el 13 de octubre. Por eso, ese encuentro ante Instituto aparece como el momento elegido para administrar esfuerzos y darle descanso a varios habituales titulares.

La intención sería utilizar una formación con mayoría de alternativas para llegar con el plantel en mejores condiciones al comienzo de la serie internacional.

Primero estará Unión y la prioridad será sostener el impulso que le permitió a Boca mantenerse con vida en los tres frentes. Después llegará una etapa mucho más exigente del calendario, en la que Arruabarrena deberá administrar las cargas para que el equipo llegue entero a la Copa Sudamericana.