Cuándo juega Boca las semifinales por Copa Argentina: próximo rival, día y horario

Boca Juniors obtuvo un gran triunfo por Copa Argentina: el 'Xeneize' le dio vuelta un 0-2 a Racing y se impuso por 3 a 2 en la última jugada del encuentro con Enner Valencia, autor de los tres goles, como la gran figura del encuentro. El cuadro dirigido por Rodolfo Arruabarrena continuará su participación en el certamen en las próximas semanas con el objetivo de alcanzar la final por primera vez desde la edición disputada en 2020.

{{{htmlAmp}}}

En la competición, Banfield y Atlético Tucumán eran los equipos que ya habían asegurado su lugar entre los cuatro mejores tras eliminar a Deportivo Riestra e Independiente Rivadavia de Mendoza, respectivamente. Boca enfrentará en esta instancia al 'Taladro', con sede y horario aún por confirmarse una vez que estén definidos los cuatro semifinalistas.

Copa Argentina 2026: cuándo se define el último cruce de cuartos de final

Mientras tanto, Platense y Estudiantes se medirán el jueves 1 de octubre a las 21:15 horas en el estadio Norberto 'Tito' Tomaghello para definir al último clasificado a semifinales. La final de la Copa Argentina 2026 está programada para el miércoles 4 de noviembre, aunque todavía no se confirmó la sede ni el horario exacto.

Así quedaron los cruces de semifinales de la Copa Argentina 2026

Banfield vs. Boca Juniors - día, sede y horario a definir.

Atlético Tucumán vs. Platense/Estudiantes de La Plata - día, sede y horario a definir.

El resumen de la agónica victoria de Boca ante Racing

En 33 minutos, Lodico cruzó un centro preciso al segundo poste para la definición de primera del defensor Gonzalo Escudero, que llegó tarde y definió incómodo, por lo que su tiro se fue ancho.

Boca tuvo su primer acercamiento de riesgo a los 37 minutos de la primera parte, cuando el picante extremo Leonel Flores recibió por derecha, se cerró para la pierna zurda y definió con mucho efecto, generando una atajada excelente del guardameta Facundo Cambeses sobre su palo derecho.

En un segundo tiempo en el que Racing había arrancado avisando a través de un buen remate de Tomás Conechny, el equipo de Juan Pablo Vojvoda puso el 2-0 en el segundo minuto, con una volea potente de Adrián “Maravilla” Martínez dentro del área.

Cuatro minutos después, el volante Leandro Paredes jugó una pared con Enner Valencia y se metió al área, desde donde sacó un derechazo bajo al primer palo, detenido por Cambeses.

A los 13 minutos, un centro rasante de Villa hubiera generado mucho peligro en caso de cruzar el área y llegar a los pies de Flores, aunque el arquero surgido en las inferiores de Banfield supo dar un paso adelante y cortar la trayectoria de la pelota.

En 27 minutos, un córner al segundo palo habilitó la aparición del atacante Enner Valencia, que llegó libre de marca y puso un frentazo goleador que significó el descuento.

Cuando iban 34 minutos y Boca no paraba de empujar, un centro de Villa al área chica le llegó a la cabeza a Valencia, que esta vez definió al primer palo, desde el área chica, e igualó el partido.

En el quinto minuto de descuento, un centro desde la derecha buscó el cabezazo de Valencia, al igual que en toda la segunda parte: el ecuatoriano se elevó entre dos rivales y volvió a ganar de cabeza, metiendo la pelota por el poste derecho de Cambeses para sentenciar una tarde-noche histórica.