Los tres goles de Enner Valencia vs Racing en la Copa Argentina: todos los videos

Boca Juniors tuvo a Enner Valencia en el partido ante Racing y fue el jugador clave para que el xeneize le pueda ganar a Racing. Lo hizo con tres goles en 20 minutos y lo dio vuelta de una manera heroica.

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El currículum de Valencia es contundente. Con experiencia en la Premier League, México, Turquía y reciente participación en la Copa Libertadores, el atacante trae una combinación de jerarquía y recorrido que puede ser clave para Boca en la recta final de la temporada y lo volvió a demostrar. Esta vez en la Copa Argentina con tres goles frente a Racing.

LOS TRES GOLES DE VALENCIA ANTE RACING

¿QUIÉN ES ENNER VALENCIA?

Nacido en Esmeraldas en 1989, Valencia arrancó su carrera en Emelec, donde fue evolucionando desde extremo hasta convertirse en un letal delantero de área. Su buen rendimiento en Ecuador le permitió dar el salto al Pachuca de México, donde se destacó como máximo goleador de la Liga MX con 18 goles en 23 partidos, consolidando su potencial goleador.

Su desempeño en el Mundial de Brasil 2014 lo llevó a la Premier League, donde West Ham United pagó una cifra millonaria por él. Después de tres temporadas en Inglaterra, regresó a México para brillar con Tigres, ganando dos títulos de Liga MX, antes de alcanzar su pico goleador en Turquía con el Fenerbahçe, anotando 59 goles en 116 partidos y conquistando la Copa de Turquía.

En 2023, Valencia volvió a Sudamérica para jugar en Inter de Porto Alegre. Allí fue fundamental para que el equipo brasileño llegara a las semifinales de la Copa Libertadores, anotando goles decisivos en fases de eliminación directa contra River Plate y Bolívar, demostrando que mantiene su olfato goleador en las grandes citas.

En el plano internacional, el atacante es una verdadera leyenda para Ecuador. Es el máximo artillero histórico de su selección, con más de 40 goles. Además, participó en tres Mundiales: Brasil 2014, Qatar 2022 y el reciente Mundial 2026. Entre sus marcas más destacadas está haber anotado los tres goles de Ecuador en Brasil 2014 y el gol inaugural del Mundial de Qatar contra el país anfitrión.

Apodado “Superman” por su salto y potencia física, Valencia mide 1,77 metros y se caracteriza por su versatilidad táctica. Aunque su lugar natural es el área rival, también puede moverse hacia los costados, participar en el circuito de juego y generar espacios con desmarques inteligentes, lo que lo convierte en un arma ofensiva muy completa.