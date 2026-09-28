Arruabarrena sacó a la luz la enfermedad que tuvo por Boca: "Mi madre no quería que viniera"

El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, sacó a la luz la enfermedad que contrajo en su primer ciclo en esta función al mando del plantel profesional. Después de la alegría por la heroica remontada frente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026, el director técnico sorprendió a todos en la conferencia de prensa en la sala del estadio "Gigante de Arroyito" de Rosario.

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Acerca de su obsesión por el "Xeneize" y de cómo vive el día a día en cuanto a su fanatismo por el club de La Ribera, el exlateral izquierdo fue lapidario. De hecho, recordó que tuvo diabetes, aseguró que por ello su madre "no quería" que regresara a la institución y dejó en claro que todavía no puede disfrutar: "No ganamos nada".

El Vasco Arruabarrena reveló que contrajo diabetes en su primer ciclo en Boca: "No disfruto mucho"

Consultado acerca de su metodología para trabajar en el club del que es hincha, el DT se sinceró a pleno: "No disfruto mucho, estoy pensando ya en Unión, en ver cómo llegan los jugadores, hay algunos tocados". Al mismo tiempo, aclaró que "(Facundo ´Jagger´) Herrera tuvo un golpe, nada serio. Después del día libre, hay que bajar un poco las cargas...".

Para sorpresa de muchos, Arruabarrena rememoró en la conferencia desde Rosario: "Hace diez años me agarró una diabetes de la puta madre. Ahora venía bien y... Por eso mi madre no quería que viniera. Ya sabe lo que es Boca, vamos a controlarla". Además, aseveró: "Cuando llegue a casa, voy a analizar todo con mi staff. Voy a disfrutar cuando termine todo en diciembre".

Remontada épica de Boca frente a Racing en la Copa Argentina.

Arruabarrena explicó las claves de la remontada ante Racing: "Mal o bien, lo vamos a buscar"

Sobre el desarrollo del encuentro en la cancha de Rosario Central, el "Vasco" consideró que fue fundamental "la personalidad y no bajar los brazos. Se ve en el campo". Incluso, afirmó: "Íbamos 0-2, no me gustaba, pero estaba convencido de que íbamos a tener opciones. Mal o bien, lo vamos a buscar. Hay momentos en los que agachamos la cabeza como los caballos y vamos. Y otros en los que somos más inteligentes, y tenemos esos circuitos de pases y asociaciones por banda. Después del primer gol, tuvimos esa paciencia".

Acerca de los cambios que significaron una bisagra para el resultado final, el DT reconoció que "estaba el riesgo de dividir al equipo con el 4-2-4 y perder el mediocampo", aunque acotó: "Con algunos movimientos, lo tratamos de suplir. Es verdad que Racing se empujó más atrás y agarrábamos los rebotes, volvimos a abrir la pelota y tratar de generar ese espacio para centrar y buscar las dos referencias". Por último, valoró el buen recambio que tiene en el plantel: "Pero los que juegan son los jugadores. Si no entran convencidos, es muy difícil dar vuelta un resultado. Hace rato que miro al banco y tengo con qué cambiar un partido".