Los millones de dólares que Boca lleva acumulado en la Sudamericana

La ganancia por llegar a la final puede estirarse de gran manera pero no se tratarían del gran premio que los hinchas esperan.

La gloria deportiva es lo más importante que se pone en juego cada vez que se pisa el campo de juego en el marco de una copa internacional. Sin embargo, las ganancias en millones de dólares son más importantes porque le permiten a los equipos mejorar sus planteles y soñar con nuevos títulos. Esto es algo que Boca se encuentra experimentando en la Copa Sudamericana por haber alcanzado la instancia de semifinales.

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Lo primero a señalar es que el dinero acumulado del Xeneize se encuentra dividido en dos partes. Una parte de los ingresos corresponden a la instancia de Fase de Grupos de la Copa Libertadores, que son 3 millones de dólares por haber participado. Además, se deben sumar 680 mil de la misma divisa en concepto de mérito deportivo. A pesar de haber sido descalificado del certamen, el dinero se encuentra depositado en las cuentas de la institución.

Por otro lado, la Copa Sudamericana le está generando un menor ingreso a Boca y la diferencia queda más que a la vista de los hinchas. Hasta el momento, el equipo sumó una cifra de 2,6 millones de dólares que son producto de: 500 mil por los playoffs, 600 mil por los octavos de final, 700 mil por los cuartos de final y 800 mil por haberse clasificado a la instancia de semifinal para enfrentar a Vasco Da Gama de Brasil.

Pero no es todo ganancia, porque el equipo fue multado por la CONMEBOL en dos instancias y se desprende un descuento de 200 mil dólares. Este dinero se resta del dinero que ingresa por los derechos de televisión. En consecuencia, el dinero que el Xeneize recibió gracias a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana de momento marca un ingreso estimado de 6,2 millones.

Sin embargo, la cifra se puede disparar de gran manera porque el campeón de la Copa Sudamericana para esta temporada tendrá la chance de quedarse con un cheque de 10 millones de dólares. Lo que podría dejarle a Boca un ingreso de 16 millones. Aunque es poco, porque si se lo compara con la cláusula de Tomás Aranda, hay una diferencia de 4 millones, ya que el joven se encuentra blindado por una de 20 millones de la divisa extranjera.

Sin estadio para enfrentar a Vasco Da Gama

El partido de vuelta de la Copa Sudamericana se encuentra en un problema que debe resolverse en los próximos días, debido a que Vasco Da Gama no puede presentarse a jugar la revancha en su estadio porque no cumple con los requisitos mínimos de espectadores que la CONMEBOL exige para este tipo de partidos.

Además, se conoció que le ofrecieron a Boca menos de cuatro mil localidades para sus hinchas. Algo que fue rechazado de gran manera porque pretenden que se haga cumplir el reglamento que se establece dentro de la competencia. También se debe sumar que Río de Janeiro se negó a prestar el Maracaná porque se encuentra ocupado por otros partidos del campeonato Brasileño y sumar uno más podría dañar de gran manera el estado del campo de juego.