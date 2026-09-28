Boca cambia de día y horario el partido ante Unión por el partido de la Selección Argentina

El calendario de octubre expone una serie de cambios debido a la presencia de la fecha FIFA que tendrá a la Selección Argentina disputando partidos amistosos. Uno de ellos provocó que haya un importante cambio en la agenda de Boca, ya que se acaba de modificar la fecha y el horario del encuentro frente a Unión de Santa Fe en el contexto del Torneo Clausura.

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Después de la clasificación a la instancia de semifinal de la Copa Argentina, el Xeneize recibió la noticia de que su próximo partido cambió de día y horario por presencia de la Selección Argentina. Esto es producto de que el próximo sábado 3 de octubre estará enfrentando a Burkina Faso en el campo de juego del Estadio Monumental, con el inicio de juego pactado para las 21 horas.

Es por ello que la AFA tomó la decisión de adelantar el partido de Boca frente a Unión de Santa Fe para la noche del viernes 2 de octubre a las 21:30. Una decisión que no fue del todo bien recibida por el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena porque esperaban sumar minutos en la noche del domingo 4 de octubre y mucho más después de lo desgastante que fue la serie de Copa Argentina frente a Racing.

La decisión del organismo argentino responde a que pretende que los hinchas puedan disfrutar de todos los encuentros disponibles de la fecha 11 del Torneo Clausura, pero también estén atentos a lo que sucede con la Selección Argentina, que disputará sus tres partidos amistosos en el país. Uno en la provincia de Córdoba, mientras que los restantes serán en el campo de juego del Estadio Monumental.

El partido frente al Tatengue se da en el comienzo de una seguidilla de partidos para Boca que en el medio contará con la presencia de los duelos correspondientes a la semifinal de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama. Hay que recordar que la serie se va a cerrar en Brasil, que dispone de ciertos problemas porque el estadio local es pequeño y no le permite al conjunto argentino llevar los 4.000 mil hinchas que debe presentar por norma impuesta dentro del reglamento de la competición. Aunque desde Brasil se niegan a cambiar la localía.

La agenda de Boca