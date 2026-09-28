Ver los partidos de la Selección Argentina por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV en vivo y gratis online es un riesgo: por dónde hacerlo de manera legal

Cada nuevo encuentro de la selección argentina de fútbol masculino genera una enorme expectativa entre millones de hinchas que buscan seguir en vivo cada presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Sin embargo, la gran demanda por ver estos compromisos provoca que muchos espectadores recurran habitualmente a opciones informales en internet para no perderse ningún detalle de la Scaloneta.

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Frente a esta situación, resulta imprescindible conocer cuáles son las plataformas oficiales autorizadas para la transmisión de los eventos deportivos y comprender los riesgos reales vinculados al consumo de transmisiones no permitidas.

¿Dónde ver los partidos de la Selección Argentina de forma legal?

Para disfrutar de los partidos de la Albiceleste, como los compromisos correspondientes a eliminatorias o torneos internacionales como el duelo ante Bolivia, de manera estable y segura, existen múltiples vías oficiales con derechos de transmisión. En la televisión tradicional, tanto abierta como por cable, las opciones destacadas incluyen a la TV Pública, TyC Sports y Telefe. Estas señales garantizan la emisión de los encuentros con cobertura completa y análisis periodístico profesional.

Por otro lado, para los usuarios que prefieren acceder desde dispositivos móviles, computadoras o Smart TV, las alternativas digitales autorizadas abarcan plataformas de streaming como DGO, TyC Sports Play, Flow y Paramount+. Recurrir a estas vías asegura una calidad de imagen en alta definición y sin interrupciones, y respalda legalmente a las cadenas que invierten en los derechos de la FIFA y Conmebol.

Cristian Romero en la selección argentina. (Crédito de foto: Juan Mabromata / AFP)

Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV son ilegales e inseguras

Plataformas como Fútbol Libre, Pelota Libre, Xuper TV y Roja Directa operan fuera del marco normativo vigente. Desde la perspectiva jurídica, la retransmisión de eventos deportivos sin autorización constituye un delito de piratería audiovisual que vulnera los derechos de propiedad intelectual.

Más allá de la ilegalidad, estas páginas implican graves amenazas para la ciberseguridad de los usuarios. Al intentar reproducir un video, el sitio despliega ventanas emergentes con anuncios engañosos y alertas falsas de virus. Muchos de estos portales incentivan la descarga de archivos APK o programas que instalan software espía en segundo plano.

Estos códigos maliciosos pueden capturar contraseñas, filtrar información personal y acceder a credenciales bancarias, derivando en estafas o vaciamiento de cuentas. Además, las transmisiones pirata suelen sufrir colapsos permanentes, desfasajes de audio y caídas en los momentos decisivos del juego. Por ende, elegir transmisiones oficiales asegura alentar al equipo con total tranquilidad.