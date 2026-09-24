Scaloni ventiló qué falta para renovar el contrato en la Selección Argentina: "Un montón"

Lionel Scaloni rompió el silencio y habló de su posible renovación con la Selección Argentina. El entrenador dejó en claro que todavía hay cosas por charlar con Claudio "Chiqui" Tapia para su continuidad en la "Albiceleste" después de perder la final del Mundial 2026 a manos de España. De esta manera, el DT no confirmó ante los medios si seguirá o no al frente del equipo más allá de las especulaciones.

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Scaloni sobre la posible renovación en la Selección Argentina

"Ganas seguro que hay de estar acá. Pero hay un montón de aspectos que tenemos que sentarnos a hablar con el Presidente. Lógicamente después de un torneo tan emotivo con todo lo que pasó siempre uno lo piensa. Pensaremos, nos sentaremos a hablar y ya veremos", esbozó Scaloni sobre este tema y su respuesta claramente no pasó inadvertida. A su vez, sentenció que "todavía no hay novedades" y que deben reunirse ya que hay predisposición pero "sigue todo igual".

Scaloni sobre la presencia de Messi en los amistosos, la derrota en la final del Mundial y la renovación del plantel

Un jugador así merece eso. Yo particularmente puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él. Como hoy no sé si más adelante estaría hicimos fuerza para que pueda estar en este partido. Sabíamos todo lo que estaba pasando y aún así puso las ganas y el esfuerzo de poder venir para despedirse con su gente que tanto lo quiere. Creo que si hay que hacerle un homenaje tiene que ser en este momento, que sienta el cariño de todos.

El golpe de no haber ganado fue fuerte porque estábamos en la puerta de conseguir un título mundial. El lugar donde estoy es el soñado y eso no va a cambiar. A partir de ahí hay que sentarse, hablar con el presidente y todo lo que salga no es verdad. Por ahora está todo como antes, trabajamos para estos partidos y para que los chicos puedan jugar.

Sabemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio. Porque la mayoría va a seguir estando, son gente joven y lo que hicimos es pensado como en 2018. Trabajamos para la selección y es algo que tenemos que hacer que puede dar sus frutos, que los chicos se puedan quedar.

Lionel Scaloni hablará con Claudio "Chiqui" Tapia por la renovación en la Selección Argentina

La lista de convocados completa de la Selección Argentina para los amistosos

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Juan Musso (Atlético de Madrid), Gerónimo Rulli (Manchester City) y Santiago Beltrán (River Plate).

(Chelsea), (Atlético de Madrid), (Manchester City) y Santiago (River Plate). Defensores: Agustín Giay (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Cristian Romero (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit), Valentín Gómez (Betis), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata) y Nicolás Otamendi (River Plate).

(Palmeiras), (Roma), (Atlético de Madrid), (Manchester United), (Bayer Leverkusen), (Olympique Lyon), (Zenit), Valentín (Betis), Tomás (Estudiantes de La Plata) y Nicolás (River Plate). Volantes: Enzo Fernández (Manchester City), Alexis Mac Allister (Liverpool), Valentín Barco (Chelsea), Giovani Lo Celso (Betis), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Franco Mastantuono (Fiorentina), Santiago Simón (Toluca), Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen) y Tobías Andrada (River Plate).

(Manchester City), (Liverpool), (Chelsea), (Betis), (Ipswich Town), (Inter Miami), (Como), (Fiorentina), Santiago (Toluca), Ezequiel (Bayer Leverkusen) y Tobías (River Plate). Delanteros: Matías Soulé (Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Gianluca Prestianni (Benfica), José Manuel López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Internazionale), Lionel Messi (Inter Miami) y Leonel Flores (Boca Juniors).

(Roma), (Atlético de Madrid), (Juventus), (Benfica), (Palmeiras), (Roma), (Atlético de Madrid), (Internazionale), (Inter Miami) y Leonel (Boca Juniors). Tanto Thiago Almada (River Plate) como Juan Foyth (Villarreal) quedaron desafectados por Lionel Scaloni de la Selección Argentina para los amistosos internacionales por sus respectivas lesiones.

Los tres partidos amistosos de la Selección Argentina en el país

Argentina vs. Bolivia – Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba - miércoles 30 de septiembre con horario a definir.

– Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba - miércoles 30 de septiembre con horario a definir. Argentina vs. Burkina Faso – Estadio Monumental - sábado 3 de octubre con horario a definir.

– Estadio Monumental - sábado 3 de octubre con horario a definir. Argentina vs. Benín – Estadio Monumental - martes 6 de octubre con horario a definir.

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