Encaminado: Lionel Scaloni, a un paso de la renovación como DT de la Selección Argentina

Lionel Scaloni quedó a un paso de renovar el contrato como entrenador de la Selección Argentina. Las conversaciones con la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia avanzan a paso firme y es casi un hecho que extenderá el vínculo vigente, que vencerá el 30 de diciembre del 2026. Todo indica que el santafesino continuará, como mínimo, hasta la Copa América 2028.

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Durante la noche del lunes 21 de septiembre, hubo una reunión con el director técnico y la continuidad está muy cerca de ser un hecho. Sin embargo, el anuncio oficial se hará esperar para no "opacar" la histórica despedida de Lionel Messi el 6 de octubre, frente a Benín en el estadio Monumental. Sólo restan resolver algunos detalles económicos, aunque no representarán un gran obstáculo en este sentido.

Lionel Scaloni habló con la dirigencia de la AFA y está a un paso de seguir.

El nuevo esquema sería de "2+2", es decir hasta la Copa América 2028 y luego, la opción de ampliarlo hasta el Mundial 2030. Es que la "Albiceleste" ya está clasificada para la máxima cita, ya que será anfitriona (como mínimo) de un partido en la fase de grupos.

Los máximos desafíos de Scaloni si renueva con la Selección Argentina

La primera cuestión a resolver será la despedida de Messi, que ya no estará más en los partidos oficiales. El capitán y número 10 se hacía cargo de cuestiones no sólo deportivas, sino también de vestuario: se cargaba al hombro el peso de sus compañeros y era el líder permanente. Ahora, será casi imposible reemplazar su magia y jerarquía, aunque futbolísticamente hay variantes de sobra en ofensiva.

La segunda situación a tener en cuenta es el recambio generacional: los juveniles deberán adaptarse y acoplarse lo más rápido posible a los con sagrados que sigan en el plantel. Los futbolistas como Valentín Barco, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Tomás Palacios y Giuliano Simeone seguramente deban llevar sobre sus espaldas el peso de llevar a la Argentina a lo más alto como ocurrió en los últimos años.

El último ítem tiene que ver con la energía del propio Scaloni, quien aseguró estar "cansado" tras el Mundial 2026. Llevar adelante un proyecto de semejantes características rumbo a una Copa del Mundo no es tan sencillo, aunque sin la presión de las Eliminatorias sudamericanas (las jugará igualmente pero sin la obligación de clasificar) tal vez sea más accesible para llevar a cabo. Mientras tanto, el pujatense seguirá viviendo en Mallorca (España) y viajará hacia Argentina solamente para trabajar en las fechas FIFA y pasar tiempo con sus seres queridos.