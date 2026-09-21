Quiénes son los 4 futbolistas que no fueron convocados por Scaloni en la Selección Argentina tras jugar el Mundial 2026

La Selección Argentina vuelve a reunirse después de su participación en el Mundial 2026 y Lionel Scaloni ya definió la nómina de futbolistas que tendrá en cuenta para los próximos amistosos. El entrenador mantuvo una base importante del plantel que disputó la Copa del Mundo, aunque también presentó algunas novedades y ausencias.

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Entre los nombres que no aparecen en la convocatoria hay cuatro futbolistas que sí formaron parte del equipo argentino durante el Mundial. Se trata de jugadores que tuvieron participación en el ciclo de Scaloni y que, por diferentes motivos, quedaron afuera de esta nueva lista, que también incluye varias caras jóvenes y algunas incorporaciones recientes.

Los cuatro jugadores que Lionel Scaloni dejó afuera de la convocatoria

Los cuatro futbolistas que disputaron el Mundial 2026 y no fueron convocados por Scaloni son Leandro Paredes, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel y Marcos Senesi. En el caso de Paredes y Molina, ambos tienen actualmente sanciones de la FIFA, una situación que les impide formar parte de esta convocatoria de la Selección Argentina.

Por su parte, Montiel y Senesi tampoco aparecen entre los citados para los próximos compromisos, aunque en sus casos no se trata de una ausencia vinculada a una sanción de FIFA. La lista presenta además modificaciones en distintas líneas del equipo, con futbolistas que buscan ganarse un lugar en el nuevo proceso después del Mundial.

La lista completa de la Selección Argentina

Arqueros : Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán. Defensores : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Tomás Palacios, Valentín Gómez y Nicolás Otamendi.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Tomás Palacios, Valentín Gómez y Nicolás Otamendi. Mediocampistas : Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Santiago Simón, Equi Fernández, Tobías Andrada y Thiago Almada.

: Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Santiago Simón, Equi Fernández, Tobías Andrada y Thiago Almada. Delanteros: Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi y Leonel Flores.

La situación de Messi y algunos jugadores

De esta manera, Scaloni vuelve a apostar por una combinación entre futbolistas experimentados y jóvenes que aparecen como alternativas para el futuro de la Selección. Entre los nombres destacados se encuentran Messi, Emiliano Martínez, Romero, De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Sin embargo, hay una particularidad con respecto a algunos referentes. Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi acudirán únicamente para participar del último amistoso, previsto para el 6 de octubre. La convocatoria marca así el comienzo de una nueva etapa después del Mundial 2026, con cuatro ausencias concretas entre los futbolistas que estuvieron en la Copa del Mundo: Paredes, Molina, Montiel y Senesi.