Burkina Faso, el rival de la Selección Argentina que vive una revolución en el fútbol: el plan de Ibrahim Traoré para hacer crecer el deporte

El sábado 3 de octubre, la Selección Argentina recibirá a Burkina Faso en La Bombonera, en el segundo de los tres amistosos de esta fecha FIFA. Para buena parte del público será apenas otro rival exótico, de los que la Argentina se acostumbró a enfrentar en este último tiempo, no sin críticas. Los Étalons ("sementales") han logrado establecerse en el segundo nivel del fútbol africano, con un plantel casi en su totalidad conformado por jugadores del fútbol europeo y algunas figuras en las grandes ligas. Pero más allá del nivel, el partido es también una excusa para mirar a un país que ganó un lugar inesperado en el mapa geopolítico por quien lo gobierna: el capitán Ibrahim Traoré, un militar de 38 años convertido en una de las figuras más comentadas de África.

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En el proyecto de Traoré, el fútbol ocupa un lugar central. Desde que tomó el poder en septiembre de 2022, su gobierno busca convertir al deporte en una herramienta de soberanía y de unidad nacional en un país con una economía deteriorada, una amenaza yihadista que no cede y un espacio democrático cada vez más reducido. Estadios, academias, primas y hasta la federación forman parte de una misma apuesta: que la pelota ofrezca un punto de apoyo allí donde la guerra y la política fragmentan.

Todo se condensa en una fecha. El 4 de agosto de 1983, Thomas Sankara encabezó la revolución socialista que derrocó al régimen del mayor Jean Baptiste Ouédraogo. Y 42 años después, Traoré presidió en Uagadugú la reapertura del estadio nacional que lleva ese nombre. El Stade du 4 Août estaba suspendido desde marzo de 2021 por no cumplir las normas de la CAF, y los Étalons jugaban de local en el extranjero. El estadio fue inaugurado en 1984, bajo el gobierno de Sankara, y allí se disputó la final de la Copa Africana de Naciones de 1998, el mayor acontecimiento deportivo de la historia del país. En diciembre de 2024, el Gobierno reconoció que faltaban unos 2 millones de euros para completar una remodelación calculada en cerca de 30 millones de euros, y Traoré ordenó determinar responsabilidades por la gestión previa de las obras. La CAF homologó el estadio el 1 de julio y, un mes después, la selección volvió a casa. Misión cumplida.

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Esa simbología era parte del mensaje de devolverle al país el sentido del nombre Burkina Faso, "Tierra de Hombres Íntegros", aquel nombre que eligió Sankara para dejar atrás el "Alto Volta" colonial. Volver a sentir orgullo por la propia Nación, levantando una ofensa simbólica como no poder ver a tu propia selección en tu país. No es casual el enfoque. Traoré nació en 1988 en Kéra, en el oeste del país, se recibió de geólogo en la Universidad de Uagadugú e ingresó al ejército en 2010. Fue casco azul en Mali y comandó una compañía antiterrorista en Djibo. Participó del golpe que en enero de 2022 derrocó al presidente electo Roch Kaboré y, ocho meses más tarde, tras una emboscada yihadista que mató a 27 soldados y diez civiles, desplazó al teniente coronel Damiba. Tenía en ese momento 34 años y el grado de capitán: casi la misma edad y el mismo rango con los que Sankara había llegado al poder.

Traoré llegó al poder en un país en crisis en todos los frentes. Blaise Compaoré, el compañero que traicionó a Sankara y dio un giro de 180 grados con su relación con Francia, gobernó desde 1987 hasta que una revuelta popular lo expulsó en 2014. En las calles dominaba un clima antifrancés que llevó a atacar la embajada de Francia durante el golpe. Para muchos burkineses, sus miserias tienen tanto que ver con la sucesión de pésimos gobiernos autoritarios como con el soporte material, económico y político que encontraron estos gobiernos en Francia y la coalición europea. Traoré supo capitalizar como nadie en mucho tiempo ese sentimiento. Otro gran problema es el terrorismo. Grupos armados como el JNIM y el Estado Islámico controlan alrededor del 40% del territorio, especialmente en el norte del país, y los desplazados internos rondan los 2 millones, casi el 10% de la población. La economía tampoco da respiro: el crecimiento había caído del 6,9% en 2021 al 2,5% en 2022 por el cierre de minas de oro y la inflación llegó al 14,1% ese año. Se calcula que una de cada dos personas vive por debajo del umbral de pobreza, con mas de un millón y medio de personas pasando a la indigencia en los últimos años.

El paralelismo con Sankara como una especie de refundador, por lo tanto, no es casual, y el propio gobierno lo alimenta cuando puede. Traoré se presenta como el artífice de un giro drástico en la nación, lejos de los intereses europeos que saquearon el país durante décadas. Además, revalorizar la figura de Sankara en un país donde por décadas se trató de borrar ese nombre, le permite polarizar con el pasado reciente. Desde 2023, el 15 de octubre, aniversario del asesinato de Sankara, es feriado nacional, y en abril de 2025 proclamó la Revolución Progresista Popular, de clara resonancia sankarista aunque luego veremos que lo que nosotros entendemos por "progresismo" poco tiene que ver con lo que sucede en Burkina Faso. Esa impronta, mas allá de todo, lo convirtió a Traoré en un fenómeno en las redes sociales de todo el continente, donde abundan noticias exageradas o falsas tanto a favor como en su contra y donde cuesta separar la construcción del personaje y de lo que efectivamente ocurre. Puertas adentro, mas allá de todo, su popularidad es alta, sobre todo en las ciudades. Logró traer un mínimo de estabilidad en las grandes urbes del centro y el sur, y una incipiente mejora económica junto a un discurso que exalta los valores propios del país. Paradójicamente, podría ganar con comodidad una elección presidencial que él mismo por ahora descarta.

Es en ese contexto donde el discurso soberanista también llega al deporte. Casi todos los proyectos se anuncian con fondos propios del Estado, sin donantes extranjeros, en línea con un modelo económico que gira en torno al oro. El Código Minero de 2024 elevó la participación gratuita del Estado en los yacimientos a entre el 15% y el 30%, la empresa estatal SOPAMIB tomó el control de varias minas y en julio de 2026 se inauguró en Yako la primera explotación aurífera totalmente pública.

Ese giro es inseparable de la ruptura con Francia. A pedido de Traoré, las tropas francesas se retiraron en febrero de 2023, y Burkina Faso formó junto a Mali y Níger la Alianza de Estados del Sahel, que abandonó la CEDEAO y estrechó lazos con Rusia, Turquía e Irán. El acercamiento a Moscú es lo más discutido: Rusia se presenta como garante de seguridad a través del Africa Corps, heredero de las operaciones del Grupo Wagner en el continente, y para muchos analistas se trata apenas de cambiar un hegemón por otro. La lucha contra el yihadismo, mientras tanto, se agravó en los últimos años y eso también permite un estado de excepción interna donde cualquier opositor, ya sea político, civil o militar, sea perseguido y encarcelado.

El plan de Traoré en Burkina Faso

En el plano deportivo, el proyecto más ambicioso es la Iniciativa Presidencial para el Relevo y la Élite Deportiva, en la que el fútbol tiene un peso central. El plan contempla un estadio olímpico de entre 20.000 y 25.000 plazas en Uagadugú, dos de 15.000 en Bobo Dioulasso y Koudougou y cuatro de 10.000 en otras capitales regionales. Se suman trece academias, una por región, y doce centros de formación, con cerca de 4 millones de dólares para las academias y un plazo de quince meses.

Pero la distancia entre lo anunciado y lo construido es considerable. El estadio de Léguéma, en Bobo Dioulasso, debía estar listo a fines de abril de 2026 y todavía está demorado. El de Pabré, en las afueras de Uagadugú, solo existe en una maqueta. En enero, los campos de entrenamiento de Bobo Dioulasso quedaron incluidos en un paquete de inversiones general, mientras avanza la renovación del Stade Municipal Issoufou Joseph Conombo. Buena parte de esta información proviene de medios estatales o afines, en un país con fuertes restricciones a la prensa, lo que dificulta verificar el avance real de las obras.

La reconstrucción no se limita al cemento. En 2024, Lazare Banssé desistió de buscar la reelección al frente de la Federación Burkinesa de Fútbol y admitió que la institución había perdido la confianza del poder político. En agosto de ese año lo sucedió el coronel mayor retirado Oumarou Sawadogo, exdirector del servicio de deportes de las Fuerzas Armadas, elegido como candidato único. En los hechos fue una intervención del gobierno, pero al respetar los estatutos no activó la cláusula de la FIFA contra la injerencia política. Traoré asiste a las finales de la Copa de Burkina Faso, cuyo trofeo hizo rediseñar por artistas locales con la forma de un baobab, el árbol emblemático del país.

Burkina Faso estuvo a un paso de clasificar al repechaje para ir al Mundial 2026, lo que hubiese sido su debut absoluto en el máximo torneo. Un detalle político ajeno, la auto exclusión de Eritrea, significó que a pesar de quedar segundo en su grupo con 21 puntos en las eliminatorias, solo perdiendo un partido, quedara afuera del repechaje porque se le descontó al hacer la tabla de mejores segundos los partidos contra el último de cada grupo. Traoré puso el grito en el cielo, enviando una queja formal a la CAF, ya que el procedimiento se decidió durante las últimas fechas del torneo. Nadie creía que esa queja iba a resultar efectiva, pero sirve para graficar su presencia constante en el fútbol, siempre en clave nacionalista defendiendo a su país de cualquier injerencia extranjera.

Esa necesidad de asociar su figura al fútbol tiene una faceta curiosa: la PréFaso, el equipo de la Presidencia que enfrenta a exjugadores de la selección y viejas glorias del fútbol africano. Traoré es el capitán y, casi siempre, el goleador. En 2023 y 2024 ganaron 3 a 1 y 3 a 2, ambas veces con doblete suyo, y en 2025 repitieron el 3 a 1 ante un equipo con a los hermanos Bertrand y Alain Traoré, dos referentes recientes de la selección. El resultado más abultado llegó en marzo del año pasado, con un 8 a 2 ante un combinado de exfiguras africanas y triplete del propio Traoré.

El presidente ejerce además una suerte de conducción moral sobre la selección. Recibe a los planteles, opina sobre el juego y, antes de la última Copa Africana, lamentó la ausencia de un líder capaz de cohesionar al grupo. Según el comunicado oficial de la Presidencia, en un encuentro con los jugadores echó en falta un percuteur, el percutor de un arma, una imagen de raíz militar para describir al conductor que debía encender al equipo. El torneo terminó mal para un equipo que había sido finalista en 2013 y tercero en 2017: Costa de Marfil lo goleó en octavos y el técnico fue destituido ocho días después. Su reemplazante es Amir Abdou, técnico que llevó a Comoras y a Mauritania a instancias inéditas del torneo continental, con contrato hasta febrero de 2028.

Las tensiones propias de la gestión alcanzaron también al fútbol femenino. Tras la Copa Africana, el ex seleccionador denunció que a las jugadoras se les habían prometido primas de 400 dólares y solo se les había abonado 100. La ministra de Deportes negó las acusaciones, pero Traoré ordenó una limpieza en el ministerio y en la federación, y el 15 de julio se aprobó un decreto que fija mil dólares por jugadora y por selección para la Copa Africana, y cinco mil en caso de ganar la final. En los clubes, que en 2023 llegaron a boicotear los torneos de primera y segunda división por las subvenciones, la federación anunció que desde la temporada 2026/27 los aportes aumentarán y los premios se duplicarán: el campeón pasará de cobrar 12,5 a 25 millones de FCFA, unos 40 mil dólares. El título Sub 20 en el torneo de la UFOA B, este año, le dio una nueva ocasión para insistir. Traoré prometió una refundación del deporte a través de un programa cuyo contenido todavía no se conoce. Lo que sí resulta claro es la función que le asigna al fútbol: la de un símbolo compartido en un país donde casi todo lo demás está en disputa.

Esa búsqueda de cohesión en las canchas convive con un cierre político cada vez más marcado. En enero de 2026, Traoré disolvió más de un centenar de partidos y confiscó sus bienes, y en abril afirmó en televisión que la democracia "no es para nosotros". Periodistas, artistas y activistas fueron detenidos o exiliados, y el Código de las Personas y la Familia, firmado en septiembre de 2025, penalizó por primera vez en la historia del país las relaciones homosexuales, con penas de dos a cinco años de prisión. Aun así, su figura se proyecta en todo el continente: en la asunción de John Mahama en Ghana, en enero de 2025, fue el más ovacionado de los 21 jefes de Estado presentes.

Esa mezcla de pragmatismo, conservadurismo y autoritarismo marca también la distancia con Sankara, que enfrentó a los jefes tradicionales en los que hoy se apoya Traoré y promovió activamente la igualdad de la mujer. El propio presidente, que alimenta la comparación cuando le conviene, pide otras veces que no se lo equipare con el líder revolucionario, porque el contexto de los años ochenta ya no es el de hoy. El estadio donde juegan los Étalons, sin embargo, sigue llevando el nombre de aquella revolución, y fue allí donde su gobierno eligió escenificar su idea de país.