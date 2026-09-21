Cuántos goles de tiro libre tiene Lionel Messi: a cuántos está del récord histórico mundial

Lionel Messi volvió a dejar su sello en una pelota parada. Este domingo, en el empate 2-2 entre Inter Miami y San Diego por la MLS, el capitán argentino convirtió un gol de tiro libre que no solo sirvió para igualar parcialmente el encuentro, sino que además le permitió avanzar otro lugar en una de las estadísticas más particulares de su carrera.

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Con esta conquista, Messi llegó a 75 goles de tiro libre en su carrera y quedó en el segundo puesto de la tabla histórica. El brasileño Marcelinho Carioca, con 78 tantos, continúa en la cima, por lo que el rosarino necesita tres goles más para alcanzarlo.

Messi y sus 75 goles de tiro libre: cómo fue el último

El tanto que le permitió alcanzar las 75 conquistas llegó a los 24 minutos del primer tiempo frente a San Diego. Messi ejecutó desde una posición cercana a la medialuna y buscó un remate con dirección al arco.

La pelota picó cerca del punto penal, no fue desviada por ningún compañero y terminó descolocando al arquero CJ dos Santos. El remate pegó en el poste antes de ingresar y significó el empate parcial para Inter Miami. El encuentro terminó 2-2 después de que Luis Suárez pusiera el 2-1 y Anders Dreyer volviera a igualar sobre el cierre.

El nuevo gol también tuvo impacto en la carrera estadística de Messi: con sus 75 tantos de tiro libre, superó al brasileño Jair Rosa Pinto, que tenía 74, y quedó solamente detrás de Marcelinho Carioca.

A cuántos goles está Messi del récord histórico de tiro libre

La tabla histórica tiene a Messi en el segundo lugar con 75 goles de tiro libre, mientras que Marcelinho Carioca conserva el primer puesto con 78.

La diferencia actual es de apenas tres goles. Detrás de ambos aparecen otros especialistas históricos de la pelota parada, entre ellos Roberto Dinamite, con 73; Juninho Pernambucano, con 72; Marcos Assunção, con 68; y Siniša Mihajlović, con 67.

Lionel Messi.

El récord que Messi busca en el tramo final de su carrera

El dato adquiere otra dimensión por el momento de la carrera de Messi. A los 39 años, el argentino continúa jugando en Inter Miami, donde tiene contrato con el club estadounidense hasta el final de la temporada 2028.

En paralelo, Messi decidió ponerle punto final a su etapa con la Selección Argentina. Su despedida está prevista para el 6 de octubre de 2026, en un amistoso ante Benín que se disputará en el Monumental.

Así, los números de pelota parada agregan un capítulo más a una estadística que Messi viene construyendo durante toda su carrera. Con 75 goles de tiro libre, está a tres de alcanzar los 78 de Marcelinho Carioca y a cuatro de superar esa marca.